Из-за подозрительной посылки в Пулково вызвали ОМОН

В почтовый терминал Пулково в Петербурге днем 17 февраля вызвали взрывотехников из-за показавшегося сотрудникам аэропорта подозрительным содержимого одного из отправлений.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, почтовики нашли предмет, похожий на гранату, в одной из посылок около 16 часов.

Выехавшие на место происшествия взрывотехники ОМОН на транспорте ГУ установили, что в почтовом отправлении находится сувенирная зажигалка в форме ручной гранаты.

Взрывчатых веществ в посылке не обнаружено.

Эвакуация пассажиров аэропорта не проводилась.