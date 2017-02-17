Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты

Чем живет пока еще «Парнас» и как изменится жизнь муниципалитета, когда он станет «Сергиевским», выясняла «Фонтанка».

В Выборгском районе Петербурга больше не будет муниципалитета «Парнас». Городской парламент во втором чтении проголосовал за переименование округа в честь православного святого Сергия Радонежского. С трибун парламента прозвучало: смена названия нужна, чтобы избавиться от «колбасных» и оппозиционных ассоциаций. В разговоре с «Фонтанкой» автор идеи, ныне депутат Государственной думы Евгений Марченко назвал еще и другую причину: чтобы жители округа могли бесплатно ездить в подмосковный монастырь.

Идея переименовать округ из «Парнаса» в «Сергиевское» впервые прозвучала в 2015 году. В пояснительной записке внесенного депутатом ЗакСа Евгением Марченко законопроекта говорится, что смена названия нужна для того, чтобы отразить «исторические, культурные и иные местные традиции, и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования». Каким образом Сергий Радонежский связан с территорией МО «Парнас», в законопроекте не объясняется, зато к нему было приложено обращение к митрополиту с просьбой о благословении. Комментируя идею, Марченко говорил тогда «Фонтанке», что люди часто путают название муниципального образования с названием оппозиционной партии, промзоны «Парнас», метро «Парнас» и колбасного завода.

С округом «Парнас» Марченко связывает не только избирательная территория, но и в буквальном смысле родство – до 2013 года местную администрацию в муниципалитете возглавлял отец парламентария. Инициатива, имеющая все шансы встать в один ряд с идеями Виталия Милонова, 5 созывом ЗакСа была воспринята прохладно.

«На мой взгляд, здесь важен вопрос о том, насколько это целесообразно. Ведь жители привыкли к названию муниципалитета, надо уважать такую позицию, да и Парнас – это историческое название. Пока в парламент документов от муниципалитета не поступало, а если поступят, то мы их в любом случае обсудим с Топонимической комиссией. Но идея переименовать МО из-за созвучия с политической партией весьма странная», – говорил «Фонтанке» Сергей Соловьев тогда рядовой депутат, ныне – вице-спикер.

Спустя 1,5 года он позицию свою поменял и проголосовал за. Мнение топонимистов никто так и не спросил. Идею поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. На заседании парламента 15 февраля 2017 года председатель даже ответил вместо главы МО, при чем тут Сергий Радонежский: «Святой – в сердце и душе каждого жителя».

Говорят, дело еще и в том, что Марченко смог попасть в списки «Единой России» и избраться в Думу именно благодаря Макарову – со Смольным у депутата как-то не пошло. Что Марченко предложил взамен, кроме лояльности, неизвестно, тем не менее, как говорят, именно из-за этих мирных договоренностей переименование муниципалитета и утвердили.

«Фонтанке» Марченко сообщил, что с 2015 года так долго ждали переименования, потому что ЦИК готовил нарезку округов к выборам и было уже поздно менять название, которое попало в эту документацию. Он добавил, что удовлетворен тем, что округ будет носить имя православного святого. «Я в 2014 году побывал в Лавре, там такая энергетика, после этого становишься другим человеком. Муниципалитет тоже ездил в Сергиев-Пасад, жителям и депутатам настолько понравилось, что и решили сменить название. В Лавре же сказали, что могут наших малоимущих даже бесплатно принимать и проводить экскурсии». Он также заметил, что идея была поддержана жителями района: «Собрали почти 10 тысяч, были бы и все 60, просто решили остановиться». Как считает единоросс, прецедент переименования не станет толчком для того, чтобы все остальные муниципалитеты тоже меняли свое название, хотя и не видит в этом ничего плохого: «Если будет польза избирателям, то почему бы и нет».

«Фонтанка» пригляделась, какую еще пользу приносили муниципалы жителям, имея еще прежнее название. Так, впервые округ попал под критику общественности в 2013 году. Руководитель проекта «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев обратил внимание на госзаказ «Парнаса» на покраску газонных ограждений. Конкурс выиграла «Строительная компания "Шанс-Трейд"», подрядчик взялся за работу всего за 300 тысяч рублей. Когда на территорию округа с проверкой пришли активисты «Пилы», никакого благоустройства не было, несмотря на то, что контракт был закрыт и округ по нему рассчитался.

В 2014 году состоялись выборы. Оппозиция жаловалась на то, что их кандидатов не пускали в избиркомы, жителей обзванивали с просьбой голосовать за команду депутата ЗакСа Марченко, не обошлось и без подарков избирателям в виде постельного белья.

В итоге депутатами стали преимущественно уже имеющие отношения к муниципалитету люди: главные специалисты аппарата совета Татьяна Захарова и Екатерина Пархоменко, инструктор по спорту муниципальной администрации Андрей Чумичев, депутат прошлого созыва Вера Панкова. Среди депутатов есть и люди, имеющие отношение к бизнесу: Надежда Абалова, генеральный директор агентства недвижимости «Афина», Станислав Иванов, менеджер этой же компании, некоторое время был помощником Марченко. Еще один как минимум бывший помощник Марченко – депутат Анна Ханжова, она же директор АНО «Центр социальной помощи Шаг навстречу». Депутат Анна Шуваева – совладелец компании ООО «ОНЛИ КЛАБ». За 2013 – 2015 годы эта фирма получила контракты с администрацией Выборгского района на 6,5 млн рублей на организацию концертных программ. Другой депутат – Елена Попова – одновременно работает заместителем директора по организационно-массовой работе государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «МИР». Учреждение находится в этом же районе, на его территории, к слову, на днях прошел детский турнир по самбо, организованный муниципалитетом, подряд за 100 тысяч рублей выиграл единоросс МО «Гражданка» Никита Коверкин.

Ряд депутатов в округе объединяет военная служба: так, депутат Александр Рудич – бывший десантник (а также директор и соучредитель АНО Клуб Бокса им. Бл. Кн. А. Невского, активный ветеранских обществ), выдающимся спецназовцем спикер ЗакСа Макаров на заседании 22 февраля назвал главу округа Алексея Черезова. К слову, и сам Евгений Марченко, чья команда победила на этих муниципальных выборах, тоже из семьи военнослужащих, закончил военное училище.

В 2015 году в «Парнас» пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты. В числе прочего они предъявили претензии новоизбранным, что те превысили норматив, определяя зарплату депутатам и муниципальным служащим. Кроме того, в отчете говорится, что администрация нецелевым образом использовала несколько миллионов рублей. В частности, проверяющим не удалось подтвердить факт исполнения контракта по вывозу мусора на полигон. Почти 140 тысяч, по данным КСП, было сэкономлено на том, что болтовые соединения качелей и арок по адресам пр. Энгельса д.151 и д.143-1 были закрыты небезопасными металлическими заглушками вместо пластиковых, игровые кубики не содержат цифры, а песочница оказалась меньше на один квадратный метр. Еще 117, 5 тысяч рублей были заложены в смету на организацию обеда для участников автобусных экскурсий, но людей не кормили. Также трату почти миллиона рублей не смогли подтвердить аудиторы в рамках проверки экскурсионной деятельности. В КСП также указали, что 436 тысяч рублей ушло на оплату за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы по благоустройству, работ по установке информационных табличек и щитов с именем депутата Марченко.

Нецелевым посчитали и использование более 1 млн рублей на издание газеты «Слово и Дело Евгения Марченко». По мнению КСП, финансирование расходов на выпуск указанного печатного издания должно осуществляться за счет городского бюджета, либо личных средств депутата Марченко, потому что это не официальное СМИ МО. Газета с таким названием существует до сих пор. Теперь помимо уже упомянутого единоросса в ней изредка публикуют и нового депутата ЗакСа от «ЕР» Михаила Погорелова, который в своих комментариях уверяет, что будет продолжать дело Марченко. Нынешнего тиража издания – 50 тысяч экземпляров – на 69 тысячный округ выходит слишком много, поэтому изредка газету разносят и по соседним.

Как считает бывший руководитель «Муниципальной пилы», ныне глава петербургской «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев, после того как «Парнас» станет «Сергиевским» качество его работы в округе не изменится: «Даже название газеты менять не придется». Не изменится и ментальность местных властей, считает член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев: «Вообще муниципальная власть должна заниматься проблемами на местах: благоустройством, детскими площадками, а не сменой названий, но это уже вопрос к избирателям, ну и то, что люди видят в названии Парнас колбасные и оппозиционные ассоциации, говорит о них само за себя: ведь изначально Парнас – это гора в Древней Греции, потом уже именно в честь нее при Екатерине II так назвали насыпной холм в этом районе, так и закрепилось историческое название». На вопрос «Фонтанки», не собираются ли члены комиссии инициировать смену названия метро «Парнас» и промзоны, чтобы было созвучно с названием муниципального округа, специалист ответил отрицательно.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»