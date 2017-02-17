Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты

Еще
15:49 24.02.2017
Пришлите свою новость!
15:03
У одного из "похитителей" депутата Рады Гончаренко нашли российский паспорт
15:01
Эрдоган приедет в Россию 9 марта
14:40
В Невском районе в 41 дом вернется тепло
14:33
В Киеве изъяли три тонны российского "Боярышника"
14:31
СМИ: У демократов созрел план импичмента Трампа
14:28
Федор Емельяненко: В США ко мне относились хорошо
13:58
Гуляя с собакой по Репино, петербурженка наткнулась на повешенного
13:48
Марин Ле Пен отказалась идти на допрос по делу о финансовых махинациях
13:43
В Твери проверят все медучреждения после пожара в детской больнице
13:41
Курс биткоина бьет рекорды
13:40
Более 40 человек погибли при взрыве на КПП на севере Сирии
13:35
Пожар в Московском районе локализовали
13:12
На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв
12:55
Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом
12:52
Двух женщин сбили на тротуаре на севере Петербурга
12:47
Студент колледжа туризма расстрелял автобусную остановку на Васильевском
12:38
СМИ: У новой Nokia 3310 будет цветной экран
12:27
Две иномарки на 10 миллионов рублей угнали в Петербурге
12:09
Хельсинки будет давать нелегалам деньги на еду
12:05
Двое петербуржцев пожалели, что за царапину на «Форде Мондео» им отдали два смартфона
11:52
В Канзасе ветеран открыл стрельбу по иммигрантам с криком "вон из моей страны"
11:49
СМИ: Иванка Трамп уговорила отца не выводить США из соглашения по климату
11:44
В Твери сгорела детская больница
11:35
Google подал в суд на Uber за кражу технологии беспилотного автомобиля
11:32
В Москве началась церемония прощания с Виталием Чуркиным
11:23
Петербуржца заподозрили в насилии над мальчиком в Приозерске
11:16
Петр Ильичев назначен врио постпреда России при ООН после смерти Чуркина
11:13
Малайзия назвала использованное при убийстве брата Ким Чен Ына вещество
11:01
В Левашово семь человек спасли при пожаре
10:54
В Петербурге за сутки двое разбились, выпав из окна
10:52
Три человека погибли в ДТП с пожаром на «Коле»
10:51
Косачев: Трамп вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х годов
10:38
Девочка попала в больницу после ДТП с маршрутками на Коломяжском
10:33
В Петербурге скользко: водители попадают в ДТП, некоторые машины горят
10:30
Петербуржец нашел мумию в комнате пропавшей три года назад соседки
10:28
Трамп намерен увеличить ядерный потенциал США
10:06
Развратника из «ВКонтакте» нашли в гореловской тюрьме
02:24
«Открытая карта» проведёт день водных приключений
02:04
Британский музыкант Funki Porcini представит в "Эрарте" диджей-сет и видеоперфоманс
01:52
Марат Гельман покажет черногорские произведения Флоренских
01:33
«Сестра Петра» сфальсифицирует музыку и театр
01:16
Захар Прилепин приедет в Петербург со взводом офицеров
23/02
«Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги Европы
23/02
Генерал Росгвардии Леонид Веденов: Разрешение на наградное оружие петербуржца Мещерякова – фальшивка
23/02
«Зенит» повел в серии с «Андерлехтом»
23/02
«Зенит» выигрывает у «Андерлехта» после первого тайма
23/02
На Ударников в подвале лопнула труба: нет ни тепла, ни света
23/02
Полузащитник «Зенита» Шатов пропускает матч с «Андерлехтом» из-за травмы
23/02
Ритуальные услуги в Севастополе достигли 65% расходов на все бытовые услуги
23/02
«Йокерит» покидает Москву с двумя поражениями
23/02
В Авдеевке нашли оставленный войсками ДНР огнемет «Шмель»
23/02
Данни и Маурисио сыграют против «Андерлехта» с первых минут
23/02
В Невском районе на праздники жители остались без отопления
23/02
Депутат Рады Гончаренко заявил об инсценировке своего похищения
23/02
СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина
23/02
Путин назвал отправку кораблей к берегам Сирии своей личной инициативой
23/02
Джемилев: Военный путь возвращения Крыма сделает его необитаемым
23/02
Ансамбль имени Александрова выступил в Кремле
23/02
23 февраля - как легенда стала реальностью
23/02
«Зенит» согласился отпустить нападающего Гасилина в «Амкар»
23/02
Лыжник из Венесуэлы, впервые выступивший на снегу, повеселил зрителей ЧМ в Лахти
23/02
Музыканты группы The Exploited выразили соболезнования семье погибшего петербуржца
23/02
СКА и ЗВО показали у Ледового дворца действующую военную технику
23/02
На Васильевском столкнулись 4 машины
23/02
На льду Ладоги спасали валаамских священников
23/02
День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»
23/02
Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии в 9 тысяч
23/02
В защиту Публички прочитали Салтыкова-Щедрина
23/02
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
23/02
Постановление об освобождении Дадина не доставили в колонию
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
24.02.2017 15:35
0 Комментариев

Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты

Чем живет пока еще «Парнас» и как изменится жизнь муниципалитета, когда он станет «Сергиевским», выясняла «Фонтанка».
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты

В Выборгском районе Петербурга больше не будет муниципалитета «Парнас». Городской парламент во втором чтении проголосовал за переименование округа в честь православного святого Сергия Радонежского. С трибун парламента прозвучало: смена названия нужна, чтобы избавиться от «колбасных» и оппозиционных ассоциаций. В разговоре с «Фонтанкой» автор идеи, ныне депутат Государственной думы Евгений Марченко назвал еще и другую причину: чтобы жители округа могли бесплатно ездить в подмосковный монастырь. 

Идея переименовать округ из «Парнаса» в «Сергиевское» впервые прозвучала в 2015 году. В пояснительной записке внесенного депутатом ЗакСа Евгением Марченко законопроекта говорится, что смена названия нужна для того, чтобы отразить «исторические, культурные и иные местные традиции, и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования». Каким образом Сергий Радонежский связан с территорией МО «Парнас», в законопроекте не объясняется, зато к нему было приложено обращение к митрополиту с просьбой о благословении. Комментируя идею, Марченко говорил тогда «Фонтанке», что люди часто путают название муниципального образования с названием оппозиционной партии, промзоны «Парнас», метро «Парнас» и колбасного завода.

С округом «Парнас» Марченко связывает не только избирательная территория, но и в буквальном смысле родство – до 2013 года местную администрацию в муниципалитете возглавлял отец парламентария. Инициатива, имеющая все шансы встать в один ряд с идеями Виталия Милонова, 5 созывом ЗакСа была воспринята прохладно.

«На мой взгляд, здесь важен вопрос о том, насколько это целесообразно. Ведь жители привыкли к названию муниципалитета, надо уважать такую позицию, да и Парнас – это историческое название. Пока в парламент документов от муниципалитета не поступало, а если поступят, то мы их в любом случае обсудим с Топонимической комиссией. Но идея переименовать МО из-за созвучия с политической партией весьма странная», – говорил «Фонтанке» Сергей Соловьев тогда рядовой депутат, ныне – вице-спикер. 

Спустя 1,5 года он позицию свою поменял и проголосовал за. Мнение топонимистов никто так и не спросил. Идею поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. На заседании парламента 15 февраля 2017 года председатель даже ответил вместо главы МО, при чем тут Сергий Радонежский: «Святой – в сердце и душе каждого жителя».

Говорят, дело еще и в том, что Марченко смог попасть в списки «Единой России» и избраться в Думу именно благодаря Макарову – со Смольным у депутата как-то не пошло. Что Марченко предложил взамен, кроме лояльности, неизвестно, тем не менее, как говорят, именно из-за этих мирных договоренностей переименование муниципалитета и утвердили.

«Фонтанке» Марченко сообщил, что с 2015 года так долго ждали переименования, потому что ЦИК готовил нарезку округов к выборам и было уже поздно менять название, которое попало в эту документацию. Он добавил, что удовлетворен тем, что округ будет носить имя православного святого. «Я в 2014 году побывал в Лавре, там такая энергетика, после этого становишься другим человеком. Муниципалитет тоже ездил в Сергиев-Пасад, жителям и депутатам настолько понравилось, что и решили сменить название. В Лавре же сказали, что могут наших малоимущих даже бесплатно принимать и проводить экскурсии». Он также заметил, что идея была поддержана жителями района: «Собрали почти 10 тысяч, были бы и все 60, просто решили остановиться». Как считает единоросс, прецедент переименования не станет толчком для того, чтобы все остальные муниципалитеты тоже меняли свое название, хотя и не видит в этом ничего плохого: «Если будет польза избирателям, то почему бы и нет».

«Фонтанка» пригляделась, какую еще пользу приносили муниципалы жителям, имея еще прежнее название. Так, впервые округ попал под критику общественности в 2013 году. Руководитель проекта «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев обратил внимание на госзаказ «Парнаса» на покраску газонных ограждений. Конкурс выиграла «Строительная компания "Шанс-Трейд"», подрядчик взялся за работу всего за 300 тысяч рублей. Когда на территорию округа с проверкой пришли активисты «Пилы», никакого благоустройства не было, несмотря на то, что контракт был закрыт и округ по нему рассчитался.

В 2014 году состоялись выборы. Оппозиция жаловалась на то, что их кандидатов не пускали в избиркомы, жителей обзванивали с просьбой голосовать за команду депутата ЗакСа Марченко, не обошлось и без подарков избирателям в виде постельного белья. 

В итоге депутатами стали преимущественно уже имеющие отношения к муниципалитету люди: главные специалисты аппарата совета Татьяна Захарова и Екатерина Пархоменко, инструктор по спорту муниципальной администрации Андрей Чумичев, депутат прошлого созыва Вера Панкова. Среди депутатов есть и люди, имеющие отношение к бизнесу: Надежда Абалова, генеральный директор агентства недвижимости «Афина», Станислав Иванов, менеджер этой же компании, некоторое время был помощником Марченко. Еще один как минимум бывший помощник Марченко – депутат Анна Ханжова, она же директор АНО «Центр социальной помощи Шаг навстречу». Депутат Анна Шуваева – совладелец компании ООО «ОНЛИ КЛАБ». За 2013 – 2015 годы эта фирма получила контракты с администрацией Выборгского района на 6,5 млн рублей на организацию концертных программ. Другой депутат – Елена Попова – одновременно работает заместителем директора по организационно-массовой работе государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «МИР». Учреждение находится в этом же районе, на его территории, к слову, на днях прошел детский турнир по самбо, организованный муниципалитетом, подряд за 100 тысяч рублей выиграл единоросс МО «Гражданка» Никита Коверкин. 

Ряд депутатов в округе объединяет военная служба: так, депутат Александр Рудич – бывший десантник (а также директор и соучредитель АНО Клуб Бокса им. Бл. Кн. А. Невского, активный ветеранских обществ), выдающимся спецназовцем спикер ЗакСа Макаров на заседании 22 февраля назвал главу округа Алексея Черезова. К слову, и сам Евгений Марченко, чья команда победила на этих муниципальных выборах, тоже из семьи военнослужащих, закончил военное училище.

В 2015 году в «Парнас» пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты. В числе прочего они предъявили претензии новоизбранным, что те превысили норматив, определяя зарплату депутатам и муниципальным служащим. Кроме того, в отчете говорится, что администрация нецелевым образом использовала несколько миллионов рублей. В частности, проверяющим не удалось подтвердить факт исполнения контракта по вывозу мусора на полигон. Почти 140 тысяч, по данным КСП, было сэкономлено на том, что болтовые соединения качелей и арок по адресам пр. Энгельса д.151 и д.143-1 были закрыты небезопасными металлическими заглушками вместо пластиковых, игровые кубики не содержат цифры, а песочница оказалась меньше на один квадратный метр. Еще 117, 5 тысяч рублей были заложены в смету на организацию обеда для участников автобусных экскурсий, но людей не кормили. Также трату почти миллиона рублей не смогли подтвердить аудиторы в рамках проверки экскурсионной деятельности. В КСП также указали, что 436 тысяч рублей ушло на оплату за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы по благоустройству, работ по установке информационных табличек и щитов с именем депутата Марченко. 

Нецелевым посчитали и использование более 1 млн рублей на издание газеты «Слово и Дело Евгения Марченко». По мнению КСП, финансирование расходов на выпуск указанного печатного издания должно осуществляться за счет городского бюджета, либо личных средств депутата Марченко, потому что это не официальное СМИ МО. Газета с таким названием существует до сих пор. Теперь помимо уже упомянутого единоросса в ней изредка публикуют и нового депутата ЗакСа от «ЕР» Михаила Погорелова, который в своих комментариях уверяет, что будет продолжать дело Марченко. Нынешнего тиража издания – 50 тысяч экземпляров – на 69 тысячный округ выходит слишком много, поэтому изредка газету разносят и по соседним. 

Как считает бывший руководитель «Муниципальной пилы», ныне глава петербургской «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев, после того как «Парнас» станет «Сергиевским» качество его работы в округе не изменится: «Даже название газеты менять не придется». Не изменится и ментальность местных властей, считает член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев: «Вообще муниципальная власть должна заниматься проблемами на местах: благоустройством, детскими площадками, а не сменой названий, но это уже вопрос к избирателям, ну и то, что люди видят в названии Парнас колбасные и оппозиционные ассоциации, говорит о них само за себя: ведь изначально Парнас – это гора в Древней Греции, потом уже именно в честь нее при Екатерине II так назвали насыпной холм в этом районе, так и закрепилось историческое название». На вопрос «Фонтанки», не собираются ли члены комиссии инициировать смену названия метро «Парнас» и промзоны, чтобы было созвучно с названием муниципального округа, специалист ответил отрицательно.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00

КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эрдоган приедет в Россию 9 марта
СМИ: У демократов созрел план импичмента Трампа
Марин Ле Пен отказалась идти на допрос по делу о финансовых махинациях
СМИ: Иванка Трамп уговорила отца не выводить США из соглашения по климату
В Москве началась церемония прощания с Виталием Чуркиным
Петр Ильичев назначен врио постпреда России при ООН после смерти Чуркина
Малайзия назвала использованное при убийстве брата Ким Чен Ына вещество
Косачев: Трамп вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х годов
Трамп намерен увеличить ядерный потенциал США
Депутат Рады Гончаренко заявил об инсценировке своего похищения
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Зачем Навальный приезжал в Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв

Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина

«Рождение Красной Армии (Первый бой с немцами под Псковом в 1918 году)». Фрагмент картины.

23 февраля - как легенда стала реальностью

Архив/Петр Ковалев/Интерпресс

День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»

СКА и ЗВО показали у Ледового дворца действующую военную технику

Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.