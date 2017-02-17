Порошенко поговорил с Тиллерсоном

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном эскалацию ситуации в Донбассе и вопросы укрепления стратегического партнерства Киева и Вашингтона, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

По данным пресс-секретаря, Порошенко, находясь в Мюнхене, провел телефонный разговор с госсекретарем США.

"Порошенко и Тиллерсон обсудили последнюю эскалацию ситуации в Донбассе", — сообщил Цеголко в Twitter.

По его информации, "Порошенко и Тиллерсон очертили круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном".

Кроме того, Порошенко пригласил Тиллерсона посетить с визитом Украину.