Смольный увеличит число школ приемных родителей

В Петербурге выстроилась очередь в школы приемных родителей, поэтому комитет по социальной политике решил увеличить число школ. Об этом сообщила Елена Фидрикова, заместитель председателя комитета по социальной политике Смольного.

Сейчас приемных родителей готовят в четырех школах: в двух государственных – в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом Милосердия» и Государственном центре помощи семье и детям, а также в двух школах приемных родителей некоммерческих организаций – фонда «Родительский мост» и фонда «Дети ждут.рф».

В ближайшее время откроются школы приемных родителей на базе бывших детских домов, преобразованных в центры семейного воспитания, – в Калининском и Фрунзенском районах, а также в некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку», которая, как писала «Фонтанка», осуществляет целый ряд проектов – это «Передышка», помогающая семьям с детьми с тяжелой инвалидностью, и «Обратно к маме», позволяющая не помещать в сиротское учреждение детей из кризисных семей.

Всего в Петербурге, по данным комитета по социальной политике, 11 777 сирот, на 2 тысячи меньше, чем в 2015 году. 3700 из них – усыновлены, остальные – под опекой и в приемных семьях. Иностранное усыновление по сравнению с 2015 годом в 2016-м упало в семь раз.

В Петербурге в банке данных на семейное устройство сейчас значится 1571 ребенок, причем 37 процентов из этих детей – с инвалидностью, либо старше семи лет, либо братья и сестры, которых при размещении в семью нельзя разлучать.

К сожалению, растет число вторичных отказов от детей. В 2015 году было 50 вторичных отказов, в 2016-м – 70.