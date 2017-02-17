Глава МИД Польши назвал ошибочной миграционную политику Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил европейских политиков в ошибках миграционной политики ЕС.

«Мы должны разделять мигрантов и беженцев. Европа в 2015 году совершила ошибку, посчитав их всех беженцами… Большинство тех, кто приехал в Европу — в Грецию, Италию — из Северной Африки, или Ближнего Востока, или балканских стран, большинство из них были мигрантами. Это были люди, которые искали лучшей жизни. Я не могу их обвинять в этом, но я вынужден обвинить в этой ситуации некоторых европейских политиков, которые решили смешать их (мигрантов и беженцев. — Прим. ред.)», — заявил Ващиковский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.