Шнур прошелся по Исаакию в стихах

Сергей Шнуров выступил со стихами на злобу дня - передавать ли Исаакиевский собор в ведение церкви.

Музыкант в своем инстаграмме прошелся по самой острой городской теме последних недель – передаче Исаакиевскго собора РПЦ:

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ Георгий Полтавченко озвучил 10 января: «Вопрос решен», – сообщил он журналистам. Ранее «Фонтанка» сообщала, что храм передадут РПЦ еще в конце 2016 года, такое решение приняли в Смольном после визита в Северную столицу патриарха Кирилла.

При этом в 2015 году Полтавченко отказался передавать собор епархии, сославшись на то, что музей в храме приносит городу доход.

Вечером 17 февраля 2017 года появилась информация о том, что спорное решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ не было согласовано Георгием Полтавченко с Владимиром Путиным. Официальные лица в Смольном комментировать эти заявления в СМИ, ссылавшихся на источники на федеральном уровне, отказались.