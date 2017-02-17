В Петербурге за долги по коммуналке в 2016-м арестовывали машины, квартиры и землю

Почти на 4 миллиарда вырос долг петербуржцев перед ГУП «ТЭК» за минувший год. Чтобы вернуть энергетикам деньги, у горожан в 2016 году арестовывали машины, квартиры, нежилые помещения, земельные участки и даже трансформаторную подстанцию.

Как сообщила 17 февраля пресс-служба ГУП «ТЭК», долг петербуржцев перед предприятием к 1 января 2017 года достиг 14 миллиардов 300 тысяч рублей. В предприятии подсчитали, что на начало 2016-го эта сумма была почти на четыре миллиарда меньше. Борьбу со злостными неплательщиками в ГУП «ТЭК» ведут вместе с судебными приставами.

Рост задолженностей в 2016 году спровоцировал не только увеличение объема судебного взыскания, но и усиление мер по принудительному взысканию денежных средств. В результате тандем не только арестовывает деньги на счетах абонентов, но и разыскивает другое имущество, которого можно лишить, чтобы простимулировать скорейшие выплаты.

Так, в 2016 – 2017 годах приставы обнаружили у должников не только находящиеся в собственности и арендованные квартиры, несколько нежилых помещений, земельные участки, автомобили, но и трансформаторную подстанцию.

В этом году под арест уже попали квартира, два земельных участка, 19 нежилых помещений и 81 автомобиль. В ГУП «ТЭК» предупреждают: по закону, если долг не будет погашен, все арестованное приставами имущество может отойти предприятию.