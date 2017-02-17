Псаки дала советы пресс-секретарю Белого дома

Экс-директор по коммуникациям в Белом доме, бывший представитель госдепа Джен Псаки дала ряд профессиональных советов пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента США Келлиэнн Конуэй, передает CNN.

В частности, Псаки порекомендовала членам команды Трампа не копировать поведенческую модель Трампа.

«Весьма маловероятно, что пресс-секретарь Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй накачали своего босса (президента США Дональда Трампа. — Прим. «Газета.Ru») Red Bull в четверг утром и посоветовали ему вести себя неуравновешенно в ходе пресс-конференции», — сказала она.

Экс-сотрудница Белого дома также призвала Спайсера и Конуэй «перестать лгать», проверять факты, а также изменить стратегию выступлений на телевидении.

«Дело в том, что США — это не Россия, у нас нет государственных СМИ, вы будете пойманы на лжи. Если вы не располагаете нужной информацией, признайтесь в этом», — посоветовала она.

Ранее в Белом доме «проконсультировали» Келлиэнн Конуэй после того, как она «попыталась продвинуть» линию одежды и ювелирных изделий, продаваемых под торговой маркой дочери Трампа Иванки, в телевизионном выступлении.