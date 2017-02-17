Меркель: Урегулирование конфликта на Украине в интересах России и ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос урегулирования конфликта на Украине входит в интересы и Евросоюза, и России. Об этом она сказала после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает ТАСС.

«Мы говорили о нормандском формате. Мы убеждены, что в наших общих интересах — в интересах Европы, России — урегулировать конфликт на Украине», — сказала она.

Меркель добавила, что «у нас есть и другие вызовы».