Дальняя авиация России отбомбилась по сирийской Ракке

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» в районе сирийского города Ракка.

Об этом Ленте.ру 17 февраля сообщили в Минобороны России.

Самолеты Ту-95МС, взлетев с территории России, совершили перелет над Каспийским морем, территориями Ирана и Ирака. Как пояснили в военном ведомстве, ими были атакованы базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов.

«Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», — подчеркнули в Минобороны.

Непосредственно в районах пуска истребительное прикрытие осуществляли самолеты Су-30СМ и Су-35С, взлетевшие с аэродрома Хмеймим.