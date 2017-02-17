Образцовые квартиры в «Образцовом квартале»

В нашей жизни, как в математике, есть вещи необходимые и достаточные. И рано или поздно необходимостью становится приобретение новой квартиры. Мы оказываемся перед выбором. С чего начать?*

В начале стоит подумать о необходимых условиях – оценить свои финансовые возможности, определиться с районом города и транспортной доступностью нового жилья. Затем можно нарисовать картину комфортной жизни. Здесь у каждого появляются свои критерии, каждому хочется видеть свой дом просторным и уютным, светлым и тёплым.

На рынке присутствуют предложения на любой вкус и кошелёк. Особым спросом пользуется уже полностью готовое жильё. В случае покупки квартир в сданных домах, исчезает вероятность приобретения кота в мешке. Квартиру можно посмотреть, увидеть качество строительства, поговорить с будущими соседями.

Наш город растёт и развивается, бывшие города-спутники полноценно входят в его состав. Пространство вокруг города Пушкин в настоящее время активно застраивается. Освоение территории с учётом комплексного подхода позволяет ещё на этапе планирования предусмотреть хорошую транспортную доступность, проложить коммуникации с запасом мощности, рассчитать и построить достаточное количество детских садов и школ, продумать и реализовать инфраструктуру строящегося района.

Примером такой комплексной застройки может служить Проект «На Царскосельских холмах». Общая площадь осваиваемых земель в Пушкинском районе Санкт-Петербурга составляет 316, 1 га. В этом проекте будет всё, что нужно для проживания современного человека. Показательным примером готового жилья на территории Проекта является ЖК «Образцовый квартал».

ЖК «Образцовый квартал»

Три четырёхэтажных корпуса образуют внутреннее пространство, в котором размещены три площадки – детская, спортивная и зона барбекю, достаточное количество парковочных мест. Озеленение территории ведётся с начала строительства: уже прижились клёны, липы, сосны, ели и сирень. Вдоль Образцовой улицы высажена берёзовая аллея. На весну запланированы совместные мероприятия новосёлов и застройщика по дополнительному озеленению.

Проект «На Царскосельских холмах»

Двор получился очень уютный с мощёными дорожками и симпатичными уличными фонарями.

В домах предусмотрена индивидуальная система отопления, с использованием газовых котельных установок, размещённых на крыше каждого дома. Вместо радиаторов – водяной тёплый пол, комфортную температуру можно установить в каждом помещении. Такая система позволяет сэкономить на оплате коммунальных услуг до 30%. В квартирах светло, установлены панорамные окна с теплопакетами, французские балконы, выполнено единое остекление лоджий. Несмотря на малоэтажность (в домах по четыре этажа), все корпуса оснащены бесшумными швейцарскими лифтами Schindler. Для людей с ограниченными возможностями установлены электрические подъёмные устройства, чтобы первый лестничный пролёт можно было преодолеть без затруднений.

ЖК «Образцовый квартал» был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года, в январе 2017 года было создано ТСН (ТСЖ). Первые из новосёлов уже закончили ремонт и переехали в новые квартиры.

ЖК «Образцовый квартал»

Общественно-деловая зона

С целью создания комфортной среды для будущих жителей, предусмотрена общественно-деловая зона. Будут построены магазины, рестораны, спортивные комплексы и развлекательные центры. Деловую зону с жилыми кварталами соединит пешеходная улица.

В настоящее время введён в эксплуатацию первый бизнес-центр – «ПЕРСПЕКТИВА» площадью 9825 кв. м.

Транспортная доступность.

В 2016 году закончена реконструкция Петербургского шоссе с увеличением полос движения с 2-х до 4-х и устройством путепровода над железной дорогой. Регулируемый перекрёсток Петербургского шоссе и Кокколевской улицы обеспечивает безопасность участникам дорожного движения. Организованы остановки общественного транспорта с павильонами ожидания. 15 минут и вы у метро «Московская», ещё ближе находится кольцевая автодорога. Также можно воспользоваться удобными выездами на Витебский проспект (10 минут на автомобиле до метро «Купчино»), Киевское и Московское шоссе.

На территории Проекта «На Царскосельских холмах» будет устроена собственная железнодорожная станция «19 км». Будущие жители «Образцового Квартала» смогут за полчаса добраться из центра Петербурга до своих новых квартир. Площадь у железнодорожной станции станет одним из самых оживлённых мест.

В завершение отметим: Проект «На Царскосельских холмах» включает в себя все черты уникального и продуманного подхода освоения территории. Проект, безусловно интересен для активных людей и тех, кто стремится к уюту и уединению, для жизни и работы, он обязательно понравится тем, кто ищет комфорт за разумные деньги.

Посетить квартиры можно в любой день вместе с сотрудником отдела продаж.

Также приглашаем на выставку недвижимости в СКК Петербургский в эти выходные 17 и 18 февраля, наш стенд V1.

Ваш бесплатный билет можно скачать здесь. Наши специалисты представят вашему вниманию, как готовый ЖК «Образцовый квартал», так и новый строящийся ЖК «Образцовый квартал 2».

Покупай и заселяйся!

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