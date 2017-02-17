В тюрьме на Лебедева порвали куртку на пух и наркотики

В Следственном изоляторе Петербурга №4 не зря распотрошили куртку, принесенную арестанту.

По информации «Фонтанки», днем 17 февраля в бюро передач Следственного изолятора №4, расположенного на улице Лебедева, гражданин Узбекистана принес новую куртку своему арестованному брату.

Однако сотрудник учреждения безжалостно отнесся к вещи. Сначала он ее ощупывал, потом лишь немного надорвал подкладку, а после и вовсе привел ее в негодное состояние.

В результате этой акции в вате и пуху куртки были обнаружены упрятанные в разные места наркотики растительного происхождения.