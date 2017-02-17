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17.02.2017 17:35

В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля, в День спонтанного проявления доброты, активисты благотворительного проекта «Спасибо!» раздали на остановках транспорта перчатки и грелки для рук людям, долго ожидающим транспорт.

В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты

«Каждым днем своей работы мы показываем, что такое благотворительность, взаимодействие и взаимопомощь. Мы хотим, чтобы весь город участвовал в социальных проектах, тогда мы сможем изменить ситуацию», – рассказывает руководитель pr-направления проекта «Спасибо!» Ксения Чепига.

По её словам, в городе раздали порядка 50 наборов, все получившие тепло люди были очень удивлены таким сюрпризом.

Сегодня по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. «Главное – стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно», – сказали в «Спасибо!».

Справка:

«Спасибо!» — это первый в России благотворительный магазин, который работает с мая 2010 года. Под именем «Спасибо!» объединены 4 благотворительных магазина, где можно совершить интересную покупку, Центр выдачи вещей, в котором нуждающиеся могут получить вещи бесплатно, более 70 контейнеров по всему городу, а также собственная переработка тканей.


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