В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты
В Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля, в День спонтанного проявления доброты, активисты благотворительного проекта «Спасибо!» раздали на остановках транспорта перчатки и грелки для рук людям, долго ожидающим транспорт.
«Каждым днем своей работы мы показываем, что такое благотворительность, взаимодействие и взаимопомощь. Мы хотим, чтобы весь город участвовал в социальных проектах, тогда мы сможем изменить ситуацию», – рассказывает руководитель pr-направления проекта «Спасибо!» Ксения Чепига.
По её словам, в городе раздали порядка 50 наборов, все получившие тепло люди были очень удивлены таким сюрпризом.
Сегодня по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. «Главное – стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно», – сказали в «Спасибо!».
Справка:
«Спасибо!» — это первый в России благотворительный магазин, который работает с мая 2010 года. Под именем «Спасибо!» объединены 4 благотворительных магазина, где можно совершить интересную покупку, Центр выдачи вещей, в котором нуждающиеся могут получить вещи бесплатно, более 70 контейнеров по всему городу, а также собственная переработка тканей.