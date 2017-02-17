Запасы зерна в России за год выросли на 11 процентов

Запасы зерна в России за год выросли более чем на 11 процентов. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат на своем официальном сайте 17 февраля сообщает о том, что к началу текущего месяца в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 35 247 тыс. тонн зерна, или на 3587 тыс. тонн (на 11,3%) больше, чем на 1 февраля 2016 года.

По сравнению с 1 февраля 2016 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 2328 тыс. тонн (на 13,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 1259 тыс. тонн (на 9,1%).

Напомним, что в прошлом году в России был собран рекордный урожай зерна – 117 млн тонн.