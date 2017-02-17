В Смольном отказались комментировать сообщения о несогласованных действиях Полтавченко по передаче Исаакиевского собора

В Смольном удивлены сообщениями федеральных СМИ о том, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ не было согласовано Владимиром Путиным. Об этом «Фонтанке» сообщили собеседники в городском правительстве.

Отметим, что почти все федеральные новостные агентства 17 февраля опубликовали сообщение со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ ни с кем не согласовывал, включая президента. По информации указанного источника, петербуржцы болезненно восприняли новость о передаче храма в пользование РПЦ.

"Согласно данным социологов, в Петербурге большинство выступает против передачи собора РПЦ, но в целом по стране — противоположные результаты", – цитирует собеседника РИА Новости. Как пишет РБК, источник также отметил, что горожан возмутило, что с ними никто не посоветовался и не обсудил вопросы передачи.

Якобы чиновник, близкий к президенту, предположил, что решением вопроса могло бы стать совместное использование храма как музея и собора, а также сохранение его в качестве отдельного юрлица.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил «Фонтанке», что не комментирует анонимные сообщения. Собеседники «Фонтанки» в городском правительстве отметили, что были удивлены появлением сообщений о несогласованности действий.

Напомним, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ Георгий Полтавченко озвучил 10 января: «Вопрос решен», – сообщил он журналистам. Ранее «Фонтанка» сообщала, что храм передадут РПЦ еще в конце 2016 года, такое решение приняли в Смольном после визита в Северную столицу патриарха Кирилла.

Напомним, в 2015 году Полтавченко отказался передавать собор епархии, сославшись на то, что музей в храме приносит городу доход.