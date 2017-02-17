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17.02.2017 17:01

Избившего фельдшера "скорой" петербуржца отпустили под подписку

Напавший на врача скорой помощи в Петербурге за решеткой ждать окончания расследования не будет. Его свободу ограничили только подпиской о невыезде.

Как сообщили 17 февраля в пресс-службе городского суда, ходатайства об избрании меры пресечения для напавшего на фельдшера "скорой" в Невском районе в суд не поступило. Следствие отпустило мужчину на подписку о невыезде.  

Напомним, 15 февраля петербуржец с кулаками набросился на женщину-медика, которая приехала в общежитие на улице Ткачей  к перебравшему спиртного пациенту. Травмированному медику потребовалась помощь коллег.

В январе на Михайловской улице в Петербурге водитель напал на экипаж "скорой" с ножом. Медики скрутили мужчину. Его обвинили в угрозе убийством и на два месяца оставили в СИЗО.

 


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