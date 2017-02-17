Священник Грозовский пять часов упрашивал суд отпустить его из камеры
Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, Следственный комитет заявил ходатайство о продлении стражи до 21 мая 2017 года. Защита Грозовского, обвиняемого в нескольких эпизодах педофилии, противилась дальнейшему содержанию в «Крестах».
«Ходатайство следствия спустя пять часов заседания было удовлетворено», – уточнили в горсуде.
Глеб Грозовский скрывался от следствия в Израиле. После экстрадиции в сентябре 2016 года ему было предъявлено обвинение в нескольких эпизодах по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетия».
Следствие по делу Грозовского завершается. Священнику предоставлено право ознакомления с материалами дела.