Священник Грозовский пять часов упрашивал суд отпустить его из камеры

Санкт-Петербургский городской суд в пятницу, 17 февраля, оставил под стражей священника Глеба Грозовского. Процесс по продлению ареста длился пять часов.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, Следственный комитет заявил ходатайство о продлении стражи до 21 мая 2017 года. Защита Грозовского, обвиняемого в нескольких эпизодах педофилии, противилась дальнейшему содержанию в «Крестах».

«Ходатайство следствия спустя пять часов заседания было удовлетворено», – уточнили в горсуде.

Глеб Грозовский скрывался от следствия в Израиле. После экстрадиции в сентябре 2016 года ему было предъявлено обвинение в нескольких эпизодах по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетия».

Следствие по делу Грозовского завершается. Священнику предоставлено право ознакомления с материалами дела.