Генсек НАТО: Я за диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время двухдневной Мюнхенской конференции по безопасности планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "вопросы предсказуемости и уменьшения рисков".

Как пишет УНИАН, об этом Столтенберг сообщил 17 февраля перед началом конференции в Мюнхене.

"Я выступаю за диалог с Россией, и НАТО ищет этот диалог, более конструктивных отношений с Россией. Россия – наш крупнейший сосед, и особенно во времена усиления военной деятельности, я убежден, нам нужен диалог. Особо следует подчеркнуть необходимость предсказуемости, прозрачности, уменьшения рисков, чтобы предотвратить несчастные случаи и снизить напряжение", – заявил генсек НАТО.

При этом Столтенберг подчеркнул, что Мюнхенская конференция "предоставляет платформу для такого взаимодействия".