Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа

17.02.2017 17:05

Разворот Трампа: Будет ли Россия дружить с Америкой? Депутаты-гастролеры: Есть ли правда в Российской политике? Писатель с оружием в руках: Слова и дела Захара Прилепина. Итоги информационной недели вместе с ведущей Надеждой Мадзалевской подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.