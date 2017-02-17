(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
17.02.2017 17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа
Разворот Трампа: Будет ли Россия дружить с Америкой? Депутаты-гастролеры: Есть ли правда в Российской политике? Писатель с оружием в руках: Слова и дела Захара Прилепина. Итоги информационной недели вместе с ведущей Надеждой Мадзалевской подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News