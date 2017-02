Трампа отлучили от нашего телевизора

16 февраля в США прошла первая пресс-конференция Дональда Трампа после вступления в должность президента. Он сделал ряд громких заявлений, в том числе о желании дружить с Россией, но это, безусловно, важное мероприятие, федеральные телеканалы проигнорировали. В немилость Трамп попал после того, как изменил свою позицию по снятию санкций и признанию Крыма российским.

«Кремль приказал государственным СМИ сократить освещение действий Дональда Трампа в комплиментарных тонах, беспокоясь о том, что новая администрация будет менее дружеcкой, чем предполагалось», – так начинается публикация Bloomberg 16 февраля о новой информационной политике российских медиа.

Днем ранее в своей колонке на «Немецкой волне» с аналогичными данными выступил ведущий телеканала «Дождь» Константин Эггерт. В эфире [Фонтанка.Офис] он пояснил:

«То, что я знаю, касалось только ВГТРК. Про других сказать не могу, но полагаю, что и они получили [инструкции]. Сегодня утром я посмотрел выпуск новостей на «России». Америки было мало. Главный репортаж – об открытии российского медцентра в Гвинее. Прокремлевские комментаторы, которые пели Трампу Осанну еще неделю назад, начинают говорить: ну что вы, никто не ожидал, что с Трампом что-то улучшится. Я был свидетелем этого на записи программы телеканала «Звезда». Осанна для Трампа началась сразу же после объявления результатов на президентских выборах в США. Депутат Вячеслав Никонов инициировал аплодисменты Трампу:

Последняя новость с упоминанием Трампа на сайте Первого канала датирована 13 февраля (о том, что за Хиллари голосовали «мертвые души»). В тот же день был уволен советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн за ложь и неформальные связи с послом Кисляком. Пресса атаковала Белый дом и добилась двух крайне нежелательных для России комментариев. Во вторник, 14-го, пресс-секретарь президента Шон Спайсер заявил:

«Дональд Трамп дал ясно понять, что ждет от России возвращения Крыма Украине».

На следующий день, 15-го, жесткую риторику применил уже лично глава США:

«Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Обама был слишком мягок с Россией?»

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017