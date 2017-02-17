Трампа отлучили от нашего телевизора

Американский президент пропал с российских телеэкранов. Эксперты говорят об информблокаде, отмечая совпадение с его заявлением о Крыме, который Россия должна вернуть Украине, и сообщениями в СМИ о новой инструкции Кремля первым кнопкам страны.

16 февраля в США прошла первая пресс-конференция Дональда Трампа после вступления в должность президента. Он сделал ряд громких заявлений, в том числе о желании дружить с Россией, но это, безусловно, важное мероприятие, федеральные телеканалы проигнорировали. В немилость Трамп попал после того, как изменил свою позицию по снятию санкций и признанию Крыма российским.

«Кремль приказал государственным СМИ сократить освещение действий Дональда Трампа в комплиментарных тонах, беспокоясь о том, что новая администрация будет менее дружеcкой, чем предполагалось», – так начинается публикация Bloomberg 16 февраля о новой информационной политике российских медиа.

Днем ранее в своей колонке на «Немецкой волне» с аналогичными данными выступил ведущий телеканала «Дождь» Константин Эггерт. В эфире [Фонтанка.Офис] он пояснил:

«То, что я знаю, касалось только ВГТРК. Про других сказать не могу, но полагаю, что и они получили [инструкции]. Сегодня утром я посмотрел выпуск новостей на «России». Америки было мало. Главный репортаж – об открытии российского медцентра в Гвинее. Прокремлевские комментаторы, которые пели Трампу Осанну еще неделю назад, начинают говорить: ну что вы, никто не ожидал, что с Трампом что-то улучшится. Я был свидетелем этого на записи программы телеканала «Звезда». Осанна для Трампа началась сразу же после объявления результатов на президентских выборах в США. Депутат Вячеслав Никонов инициировал аплодисменты Трампу:

Последняя новость с упоминанием Трампа на сайте Первого канала датирована 13 февраля (о том, что за Хиллари голосовали «мертвые души»). В тот же день был уволен советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн за ложь и неформальные связи с послом Кисляком. Пресса атаковала Белый дом и добилась двух крайне нежелательных для России комментариев. Во вторник, 14-го, пресс-секретарь президента Шон Спайсер заявил:

«Дональд Трамп дал ясно понять, что ждет от России возвращения Крыма Украине».

На следующий день, 15-го, жесткую риторику применил уже лично глава США:

«Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Обама был слишком мягок с Россией?»

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

И хоть Трамп пикировался с теми, кто обвинял его в тайных отношениях с Кремлем, вот этот употребленный глагол «захвачен» (TAKEN, написан заглавными буквами) остро диссонировал с надеждами российских политиков на смягчение санкций и возможное признание Белым домом присоединения Крыма.

Блокаду Трампу объявили и другие телеканалы. На сайтах «России» и НТВ президент еще хоть как-то упоминается, но не в новостных выпусках.

Вчера, 16 февраля, Трамп дал первую пресс-конференцию после вступления в должность. Он опять осаживал неугодных журналистов, анонсировал новый указ против иммигрантов, выражал желание дружить с Россией и много чего еще. Но наш телезритель, потребляющий информацию с первых кнопок, об этом не узнал.

"Первый", "Россия" и НТВ сообщали о топливной войне на Украине, беспорядках в Париже, Сирии, беглецах Максаковой и Вороненкове, ДТП во Владивостоке, президенте Путине на коллегии ФСБ. Еще в итоговых программах как-то вдруг стало много ДТП – в Махачкале, Владивостоке, Китае.

Пользователи соцсетей не могли не заметить исчезновения Трампа с телеэкранов. Твиттер «Экономика РФ» отреагировал так:

Во всей этой истории с Трампом радует только одно – по телевизору снова расскажут, как там у хохлов — Экономика РФ (@PutinsEconomy) February 16, 2017

Юмористическая лента «Россиюшка Тудей» тоже не осталась в стороне, напомнив времена, когда ура-патриоты штамповали наклейки «Обама – чмо»:

Народ хочет знать! Да уж скажите наконец-то pic.twitter.com/jdOoriFQPf — Россиюшка Тудей (@RuToday) February 17, 2017

Журналист Михаил Таратута, который специализируется на Америке, в эфире [Фонтанки.Офис] допустил, что российские медиаменеджеры изменили риторику именно по указанию администрации Кремля:

«Все центральные каналы и большая часть газет в России управляемы. Как будет им приказано, так и будут освещать. Поменялась и тональность депутатов по сравнению с тем временем, когда они пили шампанское в Госдуме за Трампа. Думаю, у нас был оптимизм, не основанный на реальных фактах. Почему-то все забывали, что Трамп – не Путин, у него нет таких полномочий и власти. Политический класс представлен прежде всего в конгрессе, и отношение к России там сугубо отрицательное».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»