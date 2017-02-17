Петербурженку, убившую соперницу уксусной кислотой, будут судить

Ревность соседки стоила жителю Петербурга здоровья, а его подруге — жизни. В подробностях любовной драмы в коммунальной квартире будет разбираться суд.

Как сообщили 17 февраля в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, в преступлении обвиняют 55-летнюю Наталью Морозову. Ее будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, а также в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по Разъезжей улице в ночь на 15 октября 2016 года. Тогда, по версии следствия, 55-летняя женщина проиграла борьбу за внимание соседа и решила проучить мужчину и его сожительницу. Как следует из материалов дела, завистница облила спящую на диване пару уксусной кислотой. Соперница, получившая химические ожоги 34% поверхности тела II-III степени и ожог дыхательных путей, скончалась. Любовника удалось спасти: его химические ожоги оказались не так серьезны.