Вышенков: Все об отце русской параши

17.02.2017 16:19

Замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков в программе «Тревожный город» убедительно доказывает ведущей Венере Галеевой: сравнивать слова диакона Владимира Василика, который заявил, что критикам президента «будет уготовано место у параши», с тюремным жаргоном абсолютно неуместно.

Кандидат богословия, доцент СПбГУ диакон Владимир Василик заявил, что критикам президента «будет уготовано место у параши». В СМИ тут же написали, что диакон прибег к тюремному жаргону. Однако замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков в программе «Тревожный город» убедительно доказал ведущей Венере Галеевой, что подобные параллели абсолютно неуместны. И привел три четких толкования слов Владимира Василика, уличая последнего в глубоком знании творчества Александра Пушкина, Свитка Торы и в личной заинтересованности.