«Унисто Петросталь» не смогла взыскать со Смольного 230 млн убытков

Арбитражный суд отклонил иск «Унисто Петросталь» к Смольному о взыскании 236 млн убытков и из-за запрета застройки участка на Сытнинской улице в Петербурге. Компания приобрела землю на городских торгах под застройку, но в 2015-м землю перевели в зеленую зону.

Как сообщил 17 февраля «Фонтанке» гендиректор «Унисто Петросталь» Арсений Васильев, компания намерена подать апелляцию.

«Мы не питаем особых иллюзий и надежд на благополучный исход дела в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и курсом города на сохранение бюджета, – сказал Арсений Васильев. – Однако в связи с тем, что правительство Петербурга в нашем случае бездействует и, вероятно, считает сложившуюся ситуацию абсолютно нормальной, мы вынуждены использовать единственную возможность».

«Унисто Петросталь» приобрела участок на Сытнинской улице, 9-11, на городских торгах 2012-го года. Покупка обошлась компании в 150 млн рублей. Она намеревалась возвести на участке здание с апарт-отелем, офисами и торговыми площадями. Однако во время археологических раскопок, обязательных при строительстве в центре города, обнаружили захоронение первой трети XVIII века. В 2015-м депутаты ЗакСа добились внесения поправки в Генплан. Участок признали зеленой зоной и запретили на нем любое строительство.