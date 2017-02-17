В Центробанке пересчитали фальшивки

Центробанк РФ подсчитал количество выявленных фальшивых купюр в рублях и иностранной валюте за 2016 год. Большинство таких денег изымали в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Три поддельных банкноты нашли в центральном хранилище главного банка страны.

Данные об общем количестве обнаруженных поддельных денежных знаков появились 17 февраля на официальном сайте Центробанка РФ. Согласно статистике, в течение прошлого года в стране выявили более 61 тысячи фальшивых рублёвых дензнаков. Ожидаемо лидируют пятитысячные (36 184 штуки) и тысячные купюры (22321 штука). Но при этом фальшивомонетчики не обошли вниманием и металлические деньги, Банк России обнаружил 20 поделок под десятирублевки и 153 фальшивые пятирублевые монеты.

Подсчитали и общее количество поддельных банкнот в иностранной валюте (4546 банковских билетов): например, на всей территории России найдено 4 334 "долларовых" купюры. Евро фальшивомонетчики печатают значительно меньше, или лучше: таких денежных знаков выявили за прошлый год лишь 140. В числе подделок замечены такие экзотические в России деньги, как японская йена (2 купюры) и австралийский доллар – в единственном на всю России экземпляре.