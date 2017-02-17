Футбольных хулиганов загнали в ринг

Пока BBC пугает соотечественников русскими хулиганами, фанаты «Спартака» и ЦСКА впервые в истории сразятся в Петербурге не на улице, а по правилам смешанных единоборств. «Фонтанка» поговорила с ними, а также с теми, кто это организовал, и узнала, зачем это вообще было нужно делать.

Пока британские СМИ в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 пугают своих соотечественнико в, в Петербурге драки футбольных хулиганов решили фактически легализовать.

В субботу,18 февраля, в СК «Юбилейный» пройдет турнир по смешанным единоборствам (MMA) M-1 Challenge 74. Раскручивая это событие, организаторы делали упор на бой, в котором сойдутся болельщики ЦСКА и «Спартака». Да, вы все правильно поняли: фанаты ЦСКА и «Спартака» будут драться на глазах у тысяч петербуржцев. Звучит действительно немного сюрреалистично, но это факт. Презентуется это как первый в истории официальный бой футбольных хулиганов по правилам MMA.

Участники боя: болельщик ЦСКА Дмитрий Тебекин (4 победы, 2 поражения) и болельщик «Спартака» Артур Тюльпаров (1 победа).

Обычными футбольными хулиганами их уже вряд ли можно назвать. Оба давно профессиональные бойцы. Тебекин — победитель кубка Петербурга и вице-чемпион Петербурга по MMA. Тюльпаров — также становился вице-чемпионом Петербурга по MMA, а также занимал третье место на всероссийском турнире Гран-при городов воинской славы. Что интересно, оба хоть и болеют за московские клубы, но живут и работают в Петербурге. Оба согласились рассказать о себе «Фонтанке».

- Как вы относитесь к тому, что вас на этом турнире позиционируют как футбольного хулигана?

Артур Тюльпаров: – Не вижу в этом ничего страшного. Как бы околофутбольное сообщество ни пытались очернить, мы – люди, которые любят свою страну и пытаются помочь своему народу. Нас называют экстремистами, но для меня экстремисты – это те, кто пилит бюджет.

Дмитрий Тебекин: – Честно говоря, я, в отличие от своего соперника, имею слабое отношение к околофутболу. Просто иногда дерусь за фирму, поддерживающую ЦСКА (клуб смешанных единоборств «Сечь». – Прим. ред.). Но, в принципе, отношусь к тому, что меня так позиционируют, нормально.

- Как получилось, что вы, живя в Петербурге, поддерживаете «Спартак»/ЦСКА?

А.Т.: – Болею за «Спартак» с 1997 года. Я вырос на их победах. Потом мы уже стали поддерживать баскетбольный «Спартак», который играл в Петербурге. После матчей нас вылавливали болельщики «Зенита». Нас было вдвое, втрое меньше, но мы все равно им противостояли. После разборок нас поднимал на ноги омоновцы и говорили, какие мы молодцы, что стоим до конца. А нас это просто веселило.

Д. Т.: – Как я уже сказал, я не ярый футбольный болельщик. До того, как пришел в клуб, я вообще ни за кого особо не болел. Меня заметили ребята на соревнованиях и дальше пригласили к себе. Было это в 20 лет. Потом у меня особо выбора не было. Сейчас рад буду отстоять цвета ЦСКА.

- Самый жесткий бой, в котором вы приняли участие.

А.Т.: – Однажды мы гуляли по центру Питера в наших футболочках, и на нас напали представители «лучшей» конторы Санкт-Петербурга . Нас было трое. Их — человек 12. Нас очень жестко побили. У меня после этого остались грыжи в шейных позвонках. Хорошая драка получилась. Потом мы договорились с ними по-чесноку подраться. Они выглядели габаритнее, спортивнее нас. Но у нас принцип: один за всех и все за одного. Поэтому они нас не сломили, хотя первые две с половиной минуты побеждали. Потом они выдохлись, мы повскакивали, и следующие полторы минуты остались за нами. Так все поняли, кто сильнейший в городе.

Д. Т.: – Да особо нечего рассказать. Мы ребята спокойные, никого на улицах не вылавливаем. Я не застал время, когда мы активно дрались на улицах.

- Какой была самая массовая драка, в которой вы участвовали?

А.Т.: – Почти 500 человек. Это легендарный «Тупик», 2007 год. Болельщики «Зенита» пришли на встречу в количестве почти в два раза больше нашего. Мы стояли в тупике, ждали их. В итоге после нескольких минут они, как обычно, убежали. Это свойственно болельщикам «Зенита» – бросать своих и убегать. Наверное, поэтому я в свое время и не выбрал этот движ.

Д. Т.: – 20 на 20. Года два назад. Был договорной бой.

- Сколько у вас околофутбольных драк?

А.Т.: – Около 90. Я весь поломанный. В юношестве ты восстанавливаешь ся быстрее и не обращаешь внимание на болячки. Сейчас они начинают всплывать. Это сильно мешает подготовке к боям.

Д. Т.: – Не особо много. Может, где-то семь.

- Реально совмещать профессиональный спорт и околофутбольные драки?

А.Т.: – Во-об-ще никак. Настоящие ветераны околофутбола не могут нормально даже тренироваться. Если сравнивать с профессиональным спортсменом, который ко всему подходит с умом, то футбольный болельщик делает все сгоряча.

Д.Т.: – Смотря за какой коллектив ты дерешься. Думаю, что это возможно. Разницы особой я на самом деле не вижу. Что там, что там подготовка примерно одинаковая.

- Какие навыки околофутбола могут пригодится в профессиональных боях?

А.Т.: – Специфика фанатских драк заключается в том, что тебе нужно на 2-3 минуты взорваться и все. Как правило, этого хватает, чтобы враг пал. Тут ты полностью на адреналине от и до. А в официальных боях все иначе: прожекторы, судьи, зрители. У меня еще мало опыта в официальных боях и меня все это наоборот сковывает.

Д.Т.: – В околофутболе адреналина намного больше. Там чисто рубка. А в профессиональных боях нужно уже больше думать головой. Но околофутбол все равно дал мне очень много. Даже, может быть, не столько в плане опыта драк, сколько в моем продвижении как бойца. Я давно хотел пойти в профессионалы, но не получалось. Потом нашелся коллектив и появились новые возможности.

- Какой была самая тяжелая травма, полученная вами на улице?

А.Т.: – Однажды мне чуть не проломили грудной отдел. Меня отправили в нокдаун и человек весом 120 килограмм прыгнул двумя ногами на грудь. Проявила себя эта травма не сразу — только через 2-3 недели. Оказалось — межпозвоночная грыжа. Ну и шейные позвонки тоже как-то сильно пострадали после того, как меня побили впятером. Плюс ухо порвали с удара. Уж не знаю какую силу нужно для этого иметь.

Д.Т.: – Только руку выбивал.

- Когда была ваша последняя драка, в которой использовались подручные средства?

А.Т.: – В прошлом году во Франции, Марсель. Да-да, мне пришлось поучаствовать в тех знаменитых боях на чемпионате Европы. Все прекрасно видели, что там происходило, как себя вел обожравшийся английский народ. Мы попали в некрасивую ситуацию, когда нас было 20 человек, а их — половина площади. Они закидывали нас бутылками и камнями, за что и были биты.

Д.Т.: – Ни разу не принимал участия в таких драках.

- В полицию попадали?

А.Т.: – Бывало.

Д.Т.: – Нет.

- Из чего состоит ваш доход?

А.Т.: – Раньше работал в сфере строительства — 4,5 года. Все нравилось, но роста не было и я сменил вид деятельности. Регулярной зарплаты пока нет. Сейчас провожу индивидуальные тренировки и дерусь на турнирах. Вот на эти деньги и живу.

Д.Т.: – Раньше я работал на хлебозаводе «Каравай». Сейчас помогают спонсоры.

Идею организовать бой фанатов мы попросили прокомментироват ь Вадима Финкельштейна, президента международной компании M-1 Global.

– Это давно разрабатываемый нами проект. Это не бой фанатов. Эти ребята — настоящие спортсмены. Они изучают разные виды единоборств и, плюс к этому, еще увлекаются футболом. Мы считаем их интересными, потому что в этом есть определенная философия. Пытаемся показать: не обязательно драться на улицах. Надо ходить в залы и выступать по правилам.

– Как вы относитесь к околофутбольной субкультуре, где молодые люди жестоко избивают друг друга?

– Знаете, в старину во время масленицы устраивали рукопашные бои. Вот это очень похоже. Молодым ребятам хочется куда-то деть свою энергию. Они это делают таким образом.

– Люди часто там очень серьезно травмируются.

– Вот это очень плохо. Поэтому, когда бои проходят по правилам, под присмотром врачей, это более безопасно. Положительно к околофутболу я относится не могу, но и осуждать тоже. Значит чего-то этим ребятам не хватает. Поэтому у нас и возник такой проект. В принципе, они занимаются тем же, что и мы. Так почему бы не направить их энергию в правильное русло? Этих ребят очень много, а у нас много мероприятий и мы можем проводить их еще больше. Романов (еще один боец M-1, которого позиционируют как бывшего футбольного хулигана — ред.), Тюльпаров и Тебекин — это только первые ласточки.

– Конкретно в случае с Тюльпаровым и Тебекиным, кто на кого первый вышел — они на вас или вы на них?

– Тут мне сложно что-то сказать. Есть специальные ребята, которые занимаются такими вопросами. Кто-то из них представляет клуб «Сечь», с которым мы активно работаем. Мы вообще работаем со всеми клубами в городе. Этот проект для нас в какой-то степени социальный. Мы хотим видеть у себя этих ребят, чтобы дать им шанс. Они же очень крепкие и сильные. По сути они уже профессионалы. Тот же Романов это доказал: он скоро будет драться практически за титул.

Свое мнение о подобных мероприятиях и околофутбольном движении с «Фонтанкой» поделился Михаил Рахлин, заслуженный тренер России, президент «Клуба Дзюдо Турбостроитель».

– Единственное объяснение всему происходящему, которое я могу найти, это чтобы люди выпускали пар в рамках официальных соревнований, а не где-то на улицах или на трибунах. С этой точки зрения провести официальный бой — правильная идея. В остальном, я категорически против всего, что происходит вокруг этих фанатских историй. Люди используя спорт, решают свои какие-то задачи, которые к футболу не имеют никакого отношения.

У нас в клубе я никогда не сталкивался с представителями околофутбола. Дзюдо все-таки не настолько популярный спорт. Я так понимаю, эта субкультура есть там, где есть деньги, политика и что-то, что не связано со спортом.

Чтобы я сделал, если бы кто-то из моих учеников стал участником фанатской драки? Такое вряд ли возможно. Все наши ученики должны быть образованы и воспитаны. Агрессия должна быть контролируема. Даже бросать, ломать, душить нужно четко в пределах правил. В нашем виде спорта есть дисциплинарные комиссии, которые расследуют любые нарушения. Если бы кто-то из моих ребята все-таки засветился в чем-то подобном, я бы его просто не впустил в зал. Сказал бы ему: «Занимайся тем, чем ты выбрал заниматься. Это не имеет ничего общего с тем, чему учу тебя я, чему воспитывает дзюдо».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»