«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку
Движение «Белое дело» оспорило в Санкт-Петербургском городском суде необходимость демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице. Об этом «Фонтанке» 17 февраля сообщил координатор организации Олег Шевцов.
«Обжалование подали», – отметил активист в разговоре с журналистом.
Примет ли жалобу суд, и, когда будет назначено её рассмотрение, станет известно на днях. В Смольнинском районном суде, который рассматривал дело в первой инстанции, «Белое дело» выступало в качестве третьего лица.
При этом, как стало известно «Фонтанке», комитет по культуре, также являвшийся третьим лицом в процессе, отказался от планов идти в городской суд.
«От комитета по культуре кассационную жалобу подавать не планируется», – проинформировала пресс-секретарь ведомства Янна Рябис.
В юридическом комитете Смольного, являвшимся единственным ответчиком по делу, от комментариев воздержались. Но, по неофициальной информации, от борьбы за доску Колчака здесь также отказались – по устному распоряжению губернатора Георгия Полтавченко.
Справка:
Напомним, мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в ноябре 2016 года установило движение «Белое дело». Объект появился на Большой Зелениной улице, Колчак на табличке отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».
Представители коммунистического движения «Суть времени» 24 января добились демонтажа доски через суд. Они доказали судье Татьяне Матусяк, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником, не реабилитирован, а поэтому не может быть увековечен с помощью таблички.
Противники доски Колчаку ведут борьбу с ней и партизанскими методами - мемориальный объект несколько раз закрашивали чёрной краской.