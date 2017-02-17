«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку

Движение «Белое дело» оспорило в Санкт-Петербургском городском суде необходимость демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице. Об этом «Фонтанке» 17 февраля сообщил координатор организации Олег Шевцов.

«Обжалование подали», – отметил активист в разговоре с журналистом.

Примет ли жалобу суд, и, когда будет назначено её рассмотрение, станет известно на днях. В Смольнинском районном суде, который рассматривал дело в первой инстанции, «Белое дело» выступало в качестве третьего лица.

При этом, как стало известно «Фонтанке», комитет по культуре, также являвшийся третьим лицом в процессе, отказался от планов идти в городской суд.

«От комитета по культуре кассационную жалобу подавать не планируется», – проинформировала пресс-секретарь ведомства Янна Рябис.

В юридическом комитете Смольного, являвшимся единственным ответчиком по делу, от комментариев воздержались. Но, по неофициальной информации, от борьбы за доску Колчака здесь также отказались – по устному распоряжению губернатора Георгия Полтавченко.