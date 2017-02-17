«Элис» достроит «Звезду» до конца марта

Генподрядчик отчитался о достройке ЖК «Звезда» на Московском шоссе в Петербурге, до конца месяца в доме появятся дверные блоки. Долгострой должны сдать в конце марта.

Как сообщили 17 февраля в комитете по строительству Смольного, на выездном совещании по вопросам завершения строительства комплекса генеральный подрядчик заявил, что на проблемном объекте уже проложили сети водоснабжения и водоотведения, завершили монтаж лифтов и готовятся к пусконаладке. В настоящее время строители закрывают недоделки на фасадах и заканчивают благоустройство территории. Комитет поручил генподрядчику «сдать» фасады до конца февраля. К этому же сроку должны отделать паркинг и установить в доме дверные блоки.

По планам на завершение всех работ на проблемном объекте осталось чуть больше месяца. Пока скорость строительства соответствует намеченному сроку, и на совещании подтвердили: ввод в эксплуатацию «Звезды» запланирован на конец марта.

Строительная компания «Элис» должна была ввести в эксплуатацию ЖК «Звезда» на 315 квартир еще в 2014 году. В 2016 году кредиторы фирмы подали иск о банкротстве, но застройщик сумел отсрочить процедуру. Однако, если «Элис» не успеет сдать дом до начала банкротства, то финансировать достройку придется дольщикам через жилищно-строительный кооператив. Кроме того, горожан ждут затраты на юристов и длительное получение прав на жилье через суд. Очередное рассмотрение заявления о банкротстве компании назначено на 14 марта..