В Керченском проливе собирается «пробка» из морских судов
Так, по состоянию на 15.45 мск 17 февраля, очереди на проводку ожидают грузовые суда под флагами России, Азербайджана, Сьерра-Леоне, Монголии, Палау и др.
Усугубляется ситуация и на паромной переправе Крым – Кавказ. Если, по сообщениям на официальном сайте, время ожидания для легковых автомобилей и автобусов составляет 0 часов, то для грузовых автомобилей этот показатель составляет от 35 часов (в направлении Крыма) до 104 часов (в сторону Краснодарского края). Всего в порту «Кавказ» скопилось 258 транспортных средств, в порту «Кавказ» – 928 единиц грузовой техники.
Напомним, что накануне доведенные до отчаяния водители фур перекрыли дорогу, ведущую к переправе в районе прибрежного поселка Ильич.