В Керченском проливе собирается «пробка» из морских судов

Неблагоприятные погодные условия и сложная ледовая обстановка в Черном море привели к тому, что в ожидании проводки ледоколами в районе Керченского пролива по направлению в Азовское море скопилось более сотни морских судов. Об этом говорят данные онлайн-сервиса Marine Traffic.

Так, по состоянию на 15.45 мск 17 февраля, очереди на проводку ожидают грузовые суда под флагами России, Азербайджана, Сьерра-Леоне, Монголии, Палау и др.

Усугубляется ситуация и на паромной переправе Крым – Кавказ. Если, по сообщениям на официальном сайте, время ожидания для легковых автомобилей и автобусов составляет 0 часов, то для грузовых автомобилей этот показатель составляет от 35 часов (в направлении Крыма) до 104 часов (в сторону Краснодарского края). Всего в порту «Кавказ» скопилось 258 транспортных средств, в порту «Кавказ» – 928 единиц грузовой техники.

Напомним, что накануне доведенные до отчаяния водители фур перекрыли дорогу, ведущую к переправе в районе прибрежного поселка Ильич.

