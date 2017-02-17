Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»

Еще
19:52 17.02.2017
Новость часа
19:20
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
Пришлите свою новость!
19:40
Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов
19:30
В зоопарке Хельсинки проснулись медведи
19:25
Российская биржа закрылась снижением
19:22
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 февраля
19:20
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
19:15
ЖК «Звезда» обещают сдать в конце марта
19:10
Модератор дискуссии на конференции в Мюнхене не узнал президента Эстонии
19:05
Из-за подозрительной посылки в Пулково вызвали ОМОН
18:58
Порошенко поговорил с Тиллерсоном
18:58
Смольный увеличит число школ приемных родителей
18:53
Поход в Гореловскую тюрьму обошелся адвокату в Vertu ценою минимум в полмиллиона рублей
18:45
Грибаускайте хочет ещё больше войск США на границе Литвы и России
18:34
Apple уличили в плагиате
18:31
Шнур прошелся по Исаакию в стихах
18:30
Глава МИД Польши назвал ошибочной миграционную политику Евросоюза
18:28
У одного сотрудника ФСБ похитили машину, у другого – права из машины
18:23
Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко
18:17
В Петербурге за долги по коммуналке в 2016-м арестовывали машины, квартиры и землю
18:12
Военнослужащие ЗВО раскрыли парашюты
18:01
Псаки дала советы пресс-секретарю Белого дома
17:55
Министр обороны ФРГ: НАТО заинтересована в налаживании отношений с Россией
17:47
Между Хельсинки и Таллином будет ходить скоростной паром
17:42
Меркель: Урегулирование конфликта на Украине в интересах России и ЕС
17:35
Дальняя авиация России отбомбилась по сирийской Ракке
17:35
В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты
17:30
В тюрьме на Лебедева порвали куртку на пух и наркотики
17:22
Запасы зерна в России за год выросли на 11 процентов
17:15
В Смольном отказались комментировать сообщения о несогласованных действиях Полтавченко по передаче Исаакиевского собора
17:05
«ДП»: Как кормят в столовых Госдумы, МИД и ЗакСа
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа
17:03
Трамп-ТВ: Почему президента США станет меньше на российском ТВ?
17:01
Избившего фельдшера "скорой" петербуржца отпустили под подписку
16:59
Священник Грозовский пять часов упрашивал суд отпустить его из камеры
16:53
Бывший трамвайный парк № 1 застроят жильем
16:45
Малкольм МакДауэлл сыграет Штрауса в нацистской драме
16:45
Генсек НАТО: Я за диалог с Россией
16:36
Петербурженку, убившую соперницу уксусной кислотой, будут судить
16:29
В Керченском проливе собирается «пробка» из морских судов
16:26
Фура с яйцами смогла перекрыть улицу Седова
16:19
Вышенков: Все об отце русской параши
16:18
Девочка, упавшая с многоэтажки в Киришах, будет лечиться в Петербурге
16:13
«Унисто Петросталь» не смогла взыскать со Смольного 230 млн убытков
16:08
В Центробанке пересчитали фальшивки
16:05
«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку
16:04
«Элис» достроит «Звезду» до конца марта
15:35
Петербуржцам покажут мозг гения и скелет на велосипеде
15:27
Бенедикт Камбербэтч сыграет в новой экранизации Би-би-си
15:09
Губернатор проведёт проверку взаимоотношений чиновника Цеда и депутата Анохина
15:00
Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ
14:57
Финляндия будет сотрудничать с НАТО в борьбе с киберугрозами
14:51
На выходных в Петербурге обещают дождь и снег
14:43
ДТП с обрывом проводов заблокировало площадь Александра Невского
14:38
Украина обвинила Россию в кибератаках на энергосистему и банки
14:21
Самолет “России” с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково
14:19
Курс доллара превысил 58 рублей
14:11
Мнение: налоговый вычет нужно давать наймодателю, а не нанимателю
14:02
Операторы штрафстоянок в Петербурге пожаловались на убытки из-за постоплаты эвакуации
13:46
Макаров: ЗакС согласится с Полтавченко по закону о приравнивании встреч с избирателями к митингам
13:41
Приезжий разбился в Петербурге при прыжке с балкона на балкон
13:40
«ДП»: Впервые за 10 лет цены на новостройки в Петербурге сравнялись со «вторичкой»
13:35
В Петербурге нашли пропавшую машину с сухим молоком и мертвым водителем в кабине
13:27
Трех подростков задержали в Рыбацком за «зацепинг»
13:22
Смольный не может штрафовать за неоплату эвакуации потому, что не определил кому это делать
13:22
УФАС: ЗакС нарушил закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов
13:17
На продажу выставлен старый лимузин Трампа
13:13
Мутко - о фильме BBC: Зачем делать из этого страшилку?
13:09
Бонни и Клайд встретятся снова на «Оскаре»
13:05
Киев увидел в блокаде Донбасса "руку Москвы"
Предыдущие новости
Архив материалов
Город Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
17.02.2017 18:30

Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»

Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»
ТРК «Сити Молл»

Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций.  Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье.

Традиционно ярмарки приурочены к праздникам: до 10 марта – к февральско-мартовским.

ТРК «Европолис»
ТРК «Европолис»

В последние годы ярмарочные мероприятия становятся традиционными для крупных торговых комплексов. Вроде бы, зачем этот «народный» формат там, где и так десяткисамых разноплановых магазинов, абсолютно не заинтересованных в дополнительной конкуренции. С какой целью используется этот маркетинговый ход, расскажет Оксана Федулова, директор по маркетингуFORTGROUP (девелоперская компания, владеет10 ТРК в Петербурге):

«На самом деле, никакой конкуренции ярмарки в торговых комплексах арендаторам не создают, если подойти к этому продуманно. Если ярмарка приурочена к каким-то праздникам, то она работает как эффективный инструмент привлечения дополнительного внимания и, следовательно, притока покупателей, что не может не радовать арендаторов ТРК.

Но, чтобы добиться нужного результата, ярмарка должна отвечать как минимум трем требованиям: во-первых, торговое оборудование должно эстетично вписываться в концепцию торгового объекта, радуя глаз; во-вторых, в ассортименте должны быть представлены действительно качественные и разнообразные товары, которые при этом не составляют конкуренцию арендаторам; в-третьих, привлекательной ярмарке нужно достойное продвижение, то есть реклама.

Вроде бы все просто. Но те, кто наблюдал организацию ярмарочных мероприятий в разных торговых комплексах, наверняка подтвердят, что далеко не у каждого ТРК получается сделать из сезонной ярмарки мероприятие достойного уровня».

ТРК «Лондон Молл»
ТРК «Лондон Молл»

С точки зрения покупателя ярмарка в ТРК – отличный способ найти хороший, а главное, не банальный подарок, в том числе из разряда «дорого внимание». Сейчас, в преддверии праздников 23 февраля, 8 марта загляните на одну из таких ярмарок, скажем, в ТРК «Европолис», «Лондон Молл» или «Сити Молл». Традиционные конфеты, цветы и парфюм никогда не потеряют своей актуальности. Но, возможно, в этом году стоит удивить близких своей непредсказуемостью.

Выбирайте ближайшую к вашему дому праздничную ярмарку и приходите за подарками:

ТРК «Европолис» – Полюстровский пр. 84А
ТРК «Лондон Молл» – ул. Коллонтай, 3
ТРК «Сити Молл» – Коломяжский пр., 17

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30

Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»

Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
16.02.2017 09:00

КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Победа»
15.02.2017 15:21

«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 февраля
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
В Смольном отказались комментировать сообщения о несогласованных действиях Полтавченко по передаче Исаакиевского собора
«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку
«Элис» достроит «Звезду» до конца марта
Губернатор проведёт проверку взаимоотношений чиновника Цеда и депутата Анохина
На выходных в Петербурге обещают дождь и снег
Операторы штрафстоянок в Петербурге пожаловались на убытки из-за постоплаты эвакуации
УФАС: ЗакС нарушил закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов
ЗакС предложил запустить машины с камерами и автоматически штрафовать за парковку на газонах
Суверенная демократия в отдельно взятом доме
Новая Боткинская больница - мерседес среди жигулей, который не могут завести
Что не нужно государству
Биржу подвел торф
Петербургский трамвай становится частным
Смольный посмотрел в будущее: «четко и полно»
Игорь Албин: Инакомыслие не всегда плохо
Петербург нарастит школы и детсады за счет инвесторов
Как город жителям дорогу подарил
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур прошелся по Исаакию в стихах

Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Вышенков: Все об отце русской параши

Петербург услышал, как звучит Древний Китай

На выходных в Петербурге обещают дождь и снег

Новости компаний
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30
Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»
Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.