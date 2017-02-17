Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»

Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье.

Традиционно ярмарки приурочены к праздникам: до 10 марта – к февральско-мартовским.

ТРК «Европолис»

В последние годы ярмарочные мероприятия становятся традиционными для крупных торговых комплексов. Вроде бы, зачем этот «народный» формат там, где и так десяткисамых разноплановых магазинов, абсолютно не заинтересованных в дополнительной конкуренции. С какой целью используется этот маркетинговый ход, расскажет Оксана Федулова, директор по маркетингуFORTGROUP (девелоперская компания, владеет10 ТРК в Петербурге):

«На самом деле, никакой конкуренции ярмарки в торговых комплексах арендаторам не создают, если подойти к этому продуманно. Если ярмарка приурочена к каким-то праздникам, то она работает как эффективный инструмент привлечения дополнительного внимания и, следовательно, притока покупателей, что не может не радовать арендаторов ТРК.

Но, чтобы добиться нужного результата, ярмарка должна отвечать как минимум трем требованиям: во-первых, торговое оборудование должно эстетично вписываться в концепцию торгового объекта, радуя глаз; во-вторых, в ассортименте должны быть представлены действительно качественные и разнообразные товары, которые при этом не составляют конкуренцию арендаторам; в-третьих, привлекательной ярмарке нужно достойное продвижение, то есть реклама.

Вроде бы все просто. Но те, кто наблюдал организацию ярмарочных мероприятий в разных торговых комплексах, наверняка подтвердят, что далеко не у каждого ТРК получается сделать из сезонной ярмарки мероприятие достойного уровня».

ТРК «Лондон Молл»

С точки зрения покупателя ярмарка в ТРК – отличный способ найти хороший, а главное, не банальный подарок, в том числе из разряда «дорого внимание». Сейчас, в преддверии праздников 23 февраля, 8 марта загляните на одну из таких ярмарок, скажем, в ТРК «Европолис», «Лондон Молл» или «Сити Молл». Традиционные конфеты, цветы и парфюм никогда не потеряют своей актуальности. Но, возможно, в этом году стоит удивить близких своей непредсказуемостью.

Выбирайте ближайшую к вашему дому праздничную ярмарку и приходите за подарками:

ТРК «Европолис» – Полюстровский пр. 84А

ТРК «Лондон Молл» – ул. Коллонтай, 3

ТРК «Сити Молл» – Коломяжский пр., 17