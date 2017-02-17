«ЭталонПромстрой» выполнил в полном объеме работы по договору с «Центром технологии судостроения и судоремонта»

Компания «ЭталонПромстрой» (входит в ГК «Эталон») построила и ввела в эксплуатацию инженерно-лабораторный корпус АО «Центр технологии судостроения и судоремонта».

Общая площадь объекта составляет 1 537 кв. м.

В 2015 году «ЭталонПромстрой» выиграл открытый конкурс на выполнение функций технического заказчика и генерального подрядчика по строительству производственного и административно-бытового корпуса. В конце января 2017 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В рамках контракта «ЭталонПромстроем» был выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ (включая проведение инженерных сетей и отделку), а также проведены пуско-наладочные работы.

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