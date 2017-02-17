Губернатор проведёт проверку взаимоотношений чиновника Цеда и депутата Анохина

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос депутата городского парламента Андрея Анохина, пожаловавшегося градоначальнику на проблемы с предоставлением ему приемной. Документ датирован 15 февраля и поступил в Законодательное cобрание накануне.

Как стало известно корреспонденту "Фонтанки" 17 февраля, в ответе губернатора Анохину сообщается о том, что в Смольном проведут дополнительную проверку по запросу, после чего по существу ответят на вопросы законотворца.

Напомним, что на заседании ЗакСа 8 февраля депутат Андрей Анохин заявил, что глава Приморского района Петербурга Николай Цед не предоставляет ему нормальное помещение под депутатскую приёмную. Тогда – в связи с дискуссией о приемных – депутат Максим Резник уточнил у Анохина, является ли он «цедофилом» или «цедофобом». В ответ Анохин заявил, что не вступал в «сексуальные отношения с чиновником».

Позже Николай Цед сообщил "Фонтанке", что депутат настаивал на приемной с отдельным туалетом. Анохин это отрицал, заявляя, что в той приемной, которую ему предлагал Цед, туалета не было совсем.