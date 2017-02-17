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17.02.2017 15:00

Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ

Тема Церкви и ее роли в общественной жизни не должны разделять российский народ. Такую убежденность высказал патриарх Кирилл, выступая на заседании Высшего Церковного совета 17 февраля. Он подробно прокомментировал противостояние в обществе в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

Заявив, что передача Исаакия в год столетия Октябрьской революции призвана стать символом примирения нашего народа, глава Русской Церкви ответил на аргументы противников изменения статуса храма.

«Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника. Более того, в отличие от той практики, которая существует сегодня, вход людей в собор будет бесплатным», – заявил патриарх тем, кто опасается, что собор перестанет быть доступным для всех желающих.

Говоря о музейной деятельности, предстоятель пообещал, что профессиональное экскурсионное сопровождение «будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня».

Также патриарх Кирилл ответил тем, кто опасается, что Церковь не справится с осуществлением ремонтных и реставрационных текущих задач, так, как это делал музей.

«Заверяю вас, что у Церкви будут средства, – заявил глава РПЦ. – При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора».

По подсчетам патриархии, этих средств полностью хватит на ремонт в тех объемах, в каких он осуществлялся последние годы.  

«...Передача Исаакиевского собора Церкви в принципе не должна была бы быть причиной для политических протестных выступлений, – заключил церковный первоиерарх. – Я очень надеюсь на то, что после разъяснений, данных Патриархом, эти протестные выступления прекратятся. И дай Бог, чтобы никогда в нашей истории более ни тема Церкви и ее роли в общественной жизни, ни тема искусства и культуры не разделяли наш народ, но, наоборот, соединяла для того, чтобы мы все вместе могли строить лучшее будущее для нашей страны и для нашего народа».

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.

Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность. 28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.

Верующие заявили о намерении провести 12 февраля крестный ход вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. По разным оценкам, шествие собрало от 500 до 1500 человек (в Санкт-Петербургской епархии заявили о 6000 участниках). В этот же день свою акцию провели противники передачи Исаакия Церкви — они взяли храм в живое кольцо и поводили вокруг него хоровод. Встреча прошла в рамках встречи депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями. Очевидно, это последнее мероприятие в таком формате: городской парламент принял решение, что отныне встречи депутатов с народом нужно будет согласовывать с исполнительной властью. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти насчитало на оппозиционной акции 1200 человек, хотя сами «синеленточники» (так называют защитников музея из-за прикрепленных к верхней одежде синих ленточек) говорили о трех тысячах собравшихся.


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