Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ

Тема Церкви и ее роли в общественной жизни не должны разделять российский народ. Такую убежденность высказал патриарх Кирилл, выступая на заседании Высшего Церковного совета 17 февраля. Он подробно прокомментировал противостояние в обществе в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

Заявив, что передача Исаакия в год столетия Октябрьской революции призвана стать символом примирения нашего народа, глава Русской Церкви ответил на аргументы противников изменения статуса храма.

«Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника. Более того, в отличие от той практики, которая существует сегодня, вход людей в собор будет бесплатным», – заявил патриарх тем, кто опасается, что собор перестанет быть доступным для всех желающих.

Говоря о музейной деятельности, предстоятель пообещал, что профессиональное экскурсионное сопровождение «будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня».

Также патриарх Кирилл ответил тем, кто опасается, что Церковь не справится с осуществлением ремонтных и реставрационных текущих задач, так, как это делал музей.

«Заверяю вас, что у Церкви будут средства, – заявил глава РПЦ. – При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора».

По подсчетам патриархии, этих средств полностью хватит на ремонт в тех объемах, в каких он осуществлялся последние годы.

«...Передача Исаакиевского собора Церкви в принципе не должна была бы быть причиной для политических протестных выступлений, – заключил церковный первоиерарх. – Я очень надеюсь на то, что после разъяснений, данных Патриархом, эти протестные выступления прекратятся. И дай Бог, чтобы никогда в нашей истории более ни тема Церкви и ее роли в общественной жизни, ни тема искусства и культуры не разделяли наш народ, но, наоборот, соединяла для того, чтобы мы все вместе могли строить лучшее будущее для нашей страны и для нашего народа».