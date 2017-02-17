Новая Боткинская больница - мерседес среди жигулей, который не могут завести

Открытие нового корпуса Боткинской больницы на Пискаревском проспекте запланировано на конец марта. Теперь уже окончательно.

Официально разрешение на ввод в эксплуатацию было зарегистрировано 31 декабря 2015 года. Сегодня готовность к открытию оценивают вице-губернаторы Анна Митянина и Игорь Албин.

– Мы наконец подошли к этапу, когда можно назвать реальные сроки открытия клиники. Конечно, недоделок остается еще много. Но это уже ситуация, как с ремонтом квартиры: его невозможно закончить — его можно только прекратить, – сказал «Доктору Питеру» главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев. – Сейчас подключается оборудование, водоочистка, вентиляция и другие жизненно важные для медицинского учреждения системы, налаживаются системы коммуникации и связи, поставляется посуда для пищеблока, расчехляется и подключается аппаратура, расставляется мебель...

Напомним, после того, как новое здание инфекционной больницы на Пискаревском проспекте, 49, построила группа компаний «Росстройинвест», в 2014 году комитет по строительству обещал, что к концу года клиника уже заработает. Но этого не случилось ни в конце 2014-го, ни в середине 2015-го, когда на заседании городского правительства решался вопрос о сдаче здания в эксплуатацию. Однако на бумаге здание все-таки было принято 31 декабря 2015 года с условием, что строители все исправят: качество выполненных ими работ было таким, что «недоделки» они исправляют до сих пор. Например, оттого, что не была выполнена гидроизоляция, год назад все стены подвалов были в грибке, правда, он и сейчас остался, но уже в отдельных помещениях.

Подробности – в материале сайта "Доктор Питер".