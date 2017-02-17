На выходных в Петербурге обещают дождь и снег

Опустившийся на Северную столицу туман рассеялся в пятницу, 17 февраля, но солнце в выходные не появится. В субботу и воскресенье в городе обещают чередующийся с дождем мокрый снег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 18 февраля в городе облачно с прояснениями. Температура будет колебаться от – 1...до +2 градусов. Мокрый снег обещают только к вечеру. Его в воскресенье, 19 февраля, сменит дождь, который будут сопровождать сильные порывы юго-западного ветра.

При этом синоптики ожидают, что столбик термометра поднимется до +4.