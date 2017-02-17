Украина обвинила Россию в кибератаках на энергосистему и банки

Служба безопасности Украины обвинила Россию в волне кибератак на энергетическую и финансовую системы.

Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В СБУ отмечают ,что в ноябре и декабре 2016 года на критическую инфраструктуру Украины было совершено около 6,5 тысяч кибератак, предположительно спонсируемых Кремлем. Российских хакеров обвинили в отключении электроэнергии, вмешательстве в промышленные процессы и нападении на объекты государственной системы государства — Госказначейства, Минфина и Нацбанка.

По словам руководителя СБУ Александра Ткачука, к атакам причастны сотрудники российских спецслужб, хакеры и IT-компании, действующие на территории Украины и создавшие вредоносное ПО BlackEnergy, предназначенное для кибернападений на промышленные объекты. «Российские хакеры и боты стали важны инструментом в борьбе против нашей страны», — отметил он.

Ткачук также добавил, что в последних атаках российские хакеры использовали специальный механизм под названием Telebots, который разработан для заражения компьютеров, с которых осуществляется контроль за инфраструктурой Украины.