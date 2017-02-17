Курс доллара превысил 58 рублей

Биржевой курс доллара днём 17 февраля вырос на 58 копеек и поднялся выше 58 рублей после почти непрерывного снижения на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет RNS, открытие финансовых торгов состоялось на отметке 57,58 рубля, к 13:40 по московскому времени за один доллар давали 58,16 рубля. Евро подорожал на 46 копеек и превысил 62 рубля.

С начала февраля рубль укрепился к доллару на 4,2%, а к евро — на 5,12%. 15 февраля рубль обновил локальные максимумы и достиг отметки 56,55 рубля за доллар и 59,79 — за евро. Цены на нефть держались на уровне $55–57.