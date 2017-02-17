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14:42 17.02.2017
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17.02.2017 14:19

Курс доллара превысил 58 рублей

Биржевой курс доллара днём 17 февраля вырос на 58 копеек и поднялся выше 58 рублей после почти непрерывного снижения на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет RNS, открытие финансовых торгов состоялось на отметке 57,58 рубля, к 13:40 по московскому времени за один доллар давали 58,16 рубля. Евро подорожал на 46 копеек и превысил 62 рубля.

С начала февраля рубль укрепился к доллару на 4,2%, а к евро — на 5,12%. 15 февраля рубль обновил локальные максимумы и достиг отметки 56,55 рубля за доллар и 59,79 — за евро. Цены на нефть держались на уровне $55–57.


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17.02.2017 10:43
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Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
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16.02.2017 16:42
Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке
В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
ПАО «Сбербанк России»
16.02.2017 15:34
Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей
По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.
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16.02.2017 13:07
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Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
ПАО «Сбербанк России»
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Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.
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Сбербанк открыл в Петербурге еще два офиса для людей с нарушениями слуха
В Выборгском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга появились еще два офиса Сбербанка, где работают сотрудники, владеющие языком жестов.
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10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
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