Самолет “России” с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково днем 17 февраля отложили вылет рейса до Сочи. «Аэробус-319» с пассажирами на борту получил повреждения.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс авиакомпании «Россия» FV6565 был намечен на 13.30. Пассажиров пустили на борт, одновременно происходила погрузка багажа.

«Транспортное средство, которое подвозит багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам въехало в турбину самолета», – уточнили очевидцы.

В «России» пулковский инцидент «Фонтанке» подтвердили: «При подготовке воздушного судна к полету было обнаружено повреждение. Пассажиры отправятся до пункта назначения в 14.40».

По данным «Фонтанки», пассажиров пересаживают на резервный борт.