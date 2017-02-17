Операторы штрафстоянок в Петербурге пожаловались на убытки из-за постоплаты эвакуации

Около 3 тысяч владельцев машин, эвакуированных с 1 января этого года в Петербурге, до сих пор не оплатили услуги штрафстоянок. Из-за этого их операторы терпят убытки.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", об этом 17 февраля на заседании комитета по законодательству парламента Петербурга сообщила заместитель гендиректора оператора "Нева-Спорт" Мария Сергеева. По её словам,, тарифы на хранение машин на штрафстоянках оказались ниже себестоимости в 3 раза. Компания тратит в среднем 160 рублей за час хранения легкового автомобиля. А базовая ставка на этот год составляет 48 рублей.

Факт оказания услуги фиксируется после того, как автовладелец забирает машину со штрафстоянки, пояснила Мария Сергеева. Поэтому компания сразу обязана уплатить налог на добавленную стоимость (НДС). Тогда как около 30% владельцев задержанных автомобилей до сих пор не оплатили штрафстоянку. "С 1 января мы зафиксировали выручку в 6 млн рублей за эвакуацию машин, которую их владельцы ещё не оплатили, и перечислили 500 тысяч рублей налогов из своих средств", – сказала Мария Сергеева.

По её словам, тарифы на хранение не учитывают то, что часть автовладельцев не оплачивает услуги эвакуации, а также расходы на банковское кредитование и услуги юристов для взыскания долгов автомобилистов.

С 1 января этого года в Петербурге ввели постоплату эвакуации. Владельцы должны оплатить штрафстоянку в течение месяца после эвакуации машины. Однако, по данным комитета по законности, около половины автолюбителей, чьи машины задерживали с 1 января, до сих пор не заплатили за штрафстоянку.