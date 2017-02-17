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17.02.2017 13:46
1 Комментариев

Макаров: ЗакС согласится с Полтавченко по закону о приравнивании встреч с избирателями к митингам

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров 17 февраля прокомментировал вето губернатора, наложенное на закон, инициированный "Единой Россией", о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам. Высказывание Макарова распространила пресс-служба ЗакСа.

«Принятый 8 февраля закон определяет порядок проведения встреч с избирателями депутатов Законодательного собрания и депутатов муниципальных советов, организованных в форме массовых мероприятий. Согласно поправке губернатора, уведомление органов исполнительной власти о проведении мероприятия не требуется, если на встрече с избирателями планируется присутствие не более 100 человек. Проводиться встречи должны в специально отведенных местах, которые будут определяться правительством Санкт-Петербурга", – говорится в комментарии спикера городского парламента.

 "Уверен, депутаты петербургского парламента поддержат поправку губернатора и примут закон в новой редакции", – добавил Макаров.

Напомним, что законопроект, приравнивающий встречи городских депутатов с избирателями к митингам и обязывающий согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом Петербурга 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакия.

Отметим также, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже не первый раз не согласен с решениями городского парламента. В частности, ранее он сообщил об отсутствии нарушений в ходе акции на Марсовом поле 28 января 2017 года и последующей встречи оппозиционных активистов в Исаакиевском соборе.


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комментарии пользователей (1)
piter300
17 февраля 2017 г. 14:23
Г-н Макаров возьми голову в руки. Анна Ахматова: … Любит, любит кровушку Русская земля.... Статья 31 Конституции РФ Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
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