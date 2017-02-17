Приезжий разбился в Петербурге при прыжке с балкона на балкон

Тяжелые травмы получил уроженец Узбекистана, который пришел в гости к своим знакомым на стройплощадку у дома №76 по Петергофскому шоссе. Молодой человек попытался перепрыгнуть с балкона на балкон на втором этаже, но неудачно.

Как стало известно «Фонтанке», сорвавшийся акробат -любитель после ЧП, случившегося 16 февраля, оказался в больнице на Авангардной. Медики диагностировали у 20-летнего пострадавшего переломы костей таза и основания черепа, ушиб головного мозга и другие увечья.

Отметим, что молодой человек сумел сам добраться до больницы и самостоятельно обратился за помощью. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.