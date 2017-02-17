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17.02.2017 13:35

В Петербурге нашли пропавшую машину с сухим молоком и мертвым водителем в кабине

Транспортная полиция меньше чем за сутки нашла грузовик с контейнером сухого молока. Водитель машины был мертв.

Как стало известно «Фонтанке», «Ивеко» с пищевым грузом вышел с территории Морского порта Петербурга 14 февраля, однако в пункт назначения — склад в Янино Ленобласти — не пришел ни 15-го, ни 16-го. О чем в транспортную полицию Северо-Запада сообщил владелец груза — генеральный директор небольшой петербургской компании.

К вечеру 16 февраля сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили машину у одного из домов на проспекте Народного Ополчения. Водитель грузовика был мертв, при этом на его теле не нашли следов насильственной смерти.

Сухое молоко оказалось на месте. Его уже передали заявителю.

 

 


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