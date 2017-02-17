Трех подростков задержали в Рыбацком за «зацепинг»

Трое «зацеперов» и двое перебегавших железнодорожные пути в неположенном месте попались на железнодорожной станции Рыбацкое в Петербурге 16 февраля в ходе рейда транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, двух 15-летних девочек и 14-летнего парня сняли с хвостового вагона электрички Невдубстрой – Обухово. Заодно оштрафовали и поставили на учет как потенциальных участников зацепинга двоих 17-летних учеников техникума, которые перебегали пути в неположенном месте.

В отношении родителей «зацеперов» составлены протоколы, данные самих подростков направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки на учет (это грозит им как минимум постоянным пристальным вниманием со стороны сотрудников правоохранительных органов и проверкам на причастность к аналогичным случаям хулиганства).

Напомним, ранее транспортная полиция сообщала о задержании трех 12-летних подростков на станции Ржевка: они катались на хвостовом вагоне состава. А 4 февраля на железнодорожной станции Ленинский Проспект задержали сразу 14 экстремалов, которые пытались прицепиться к электричке, следующей в Лугу.