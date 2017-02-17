Смольный не может штрафовать за неоплату эвакуации потому, что не определил кому это делать

Ни одного штрафа за неоплату штрафной эвакуации в Петербурге не выписано с 1 января этого года. Смольный не принял постановление о предоставлении полномочий комитету по законности.

Как сообщил зампред комитета по законности Смольного Андрей Романов на заседании комитета по законности в ЗакСе 17 февраля, постановление правительства о наложении штрафов за неоплату эвакуации рассчитывают принять в начале марта, передает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца. При этом число протоколов пойдёт на тысячи.

С 1 января по середину февраля в Петербурге эвакуировали из-за неправильной парковки около 6 тысяч автомобилей. Примерно половина из их владельцев ещё не оплатила стоимость спецстоянки, рассказал Андрей Романов. При этом законом предусмотрена постоплата штрафстоянок в течение месяца после эвакуации.

Кроме того, могут возникнуть трудности с взысканием оплаты эвакуации с владельцев машин из других регионов и стран, признался Андрей Романов.

С 1 января этого года вступили в силу поправки в закон об эвакуации. Теперь владельцы могут забирать автомобиль со штрафстоянки сразу, а оплачивать его задержание в течение 31 дня. Штраф за превышение этого срока – от 3 до 5 тысяч рублей.