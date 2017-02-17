УФАС: ЗакС нарушил закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов

Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу указало горпарламенту на нарушение закона при заключении контракта на автообслуживание депутатов и госслужащих с единственным поставщиком. Соответствующее решение было вынесено 17 февраля.

Жалобу на контракт, заключённый ЗакСом на 3 года с государственным предприятием «Смольнинское», подали активисты организации «Трансперенси Интернешнл». Они указали на то, что федеральный закон о конкуренции обязывает ЗакС проводить торги.

При этом заявители обращают внимание, что городской закон о ГУПах позволяет заключить такой контракт, хотя ещё в 2011 году антимонопольная служба решила , что губернатор Санкт-Петербурга и Законодательное собрание своими действиями нарушили законодательство о защите конкуренции, приняв норму о наделении государственных предприятий и учреждений исключительными полномочиями в целом ряде сфер, в том числе транспортного и гостиничного обслуживания органов власти. Тогда антимонопольная служба выдала градоначальнику предписание внести в парламент законопроект, устраняющий нарушение законодательства о конкуренции. В 2015 году изменения в законопроект были внесены в парламент, но их так и не приняли.

Именно на том, что городской закон до сих пор не был оспорен в суде, а значит, действует, настаивали на заседании комиссии УФАС представители юридический службы ЗакСа.

Тем не менее, антимонопольщики решили, что городской парламент закон нарушил. Согласно выданному ранее предписанию, ЗакС должен отменить контракт на автообслуживание до 31 марта 2017 года. В случае, если этого сделано не будет, служба может обратиться в суд. Кроме того, должностное лицо, выбравшее именно такой способ закупки – у единственного поставщика, – может быть оштрафовано на 50 тысяч рублей, а должностное лицо, разметившее контракт, – на 15 тысяч рублей.

Напомним, в конце декабря 2016 года ЗакС заключил контракт на 439 млн рублей на транспортное обслуживание депутатов и государственных служащих сроком на три года. Как писала «Фонтанка», порядка десяти парламентариев из 50 отказались от автомобилей, однако контракт был заключён на 60 транспортных средств.