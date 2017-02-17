Еще
14:42 17.02.2017
Пришлите свою новость!
14:38
Украина обвинила Россию в кибератаках на энергосистему и банки
14:21
Самолет “России” с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково
14:19
Курс доллара превысил 58 рублей
14:11
Мнение: налоговый вычет нужно давать наймодателю, а не нанимателю
14:02
Операторы штрафстоянок в Петербурге пожаловались на убытки из-за постоплаты эвакуации
13:46
Макаров: ЗакС согласится с Полтавченко по закону о приравнивании встреч с избирателями к митингам
13:41
Приезжий разбился в Петербурге при прыжке с балкона на балкон
13:40
«ДП»: Впервые за 10 лет цены на новостройки в Петербурге сравнялись со «вторичкой»
13:35
В Петербурге нашли пропавшую машину с сухим молоком и мертвым водителем в кабине
13:27
Трех подростков задержали в Рыбацком за «зацепинг»
13:22
Смольный не может штрафовать за неоплату эвакуации потому, что не определил кому это делать
13:22
УФАС: ЗакС нарушил закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов
13:17
На продажу выставлен старый лимузин Трампа
13:13
Мутко - о фильме BBC: Зачем делать из этого страшилку?
13:09
Бонни и Клайд встретятся снова на «Оскаре»
13:05
Киев увидел в блокаде Донбасса "руку Москвы"
12:55
"Квадрат.ру": В Москве обсуждают новую волну реновации
12:50
Налоговую заинтересованность Умнова проверит транспортная полиция по СЗФО
12:46
В Киришах выявлено 20 детей, состоящих в группах смерти
12:41
ЗакС предложил запустить машины с камерами и автоматически штрафовать за парковку на газонах
12:35
На прилавки Петербурга не попали тонны лжеиспанской рыбы
12:34
В Старо-Паново дважды за утро тушили один и тот же дом
12:29
На Ржевке сняли с поезда трех "зацеперов"
12:26
Путин видит положительную динамику в экономике
12:20
Шесть машин столкнулись на проспекте Ударников
12:15
Керри уходит учительствовать
12:04
В Луге бывший муж поставил квартиру экс-супруги на прослушку
11:51
Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9%
11:42
Правительство России одобрило протокол по авиабезопасности с Египтом
11:30
Геологи открыли восьмой континент Земли
11:22
В Хельсинки задержаны двое демонстрантов, протестующих против беженцев
11:16
В Петербурге горел судебный участок
11:13
Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч с митингами
10:55
«Роснефть» отказалась от претензий к «Транснефти»
10:37
"Почта России" в Петербурге ответит в суде за задержку EMS-посылки
10:31
Завкафедрой петербургского вуза обвинили в получении чужой зарплаты за несколько лет
10:22
Защита Навального подала жалобу на приговор
10:15
Петербургские медики назвали батут опасным местом для развлечения детей
10:09
Госсекретарю США не хватило места в гостиницах Бонна
09:57
Уволенный из-за переговоров с РФ советник Трампа может стать фигурантом уголовного дела
09:49
В Петербурге на охраняемой стоянке сожгли четыре грузовика
09:41
Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами
09:33
Белорусский журналист съел газету, дав неверный хоккейный прогноз
09:25
Петербуржец отдал более 600 тысяч за «решение вопроса с ДТП»
09:17
Хабаровские живодерки признали вину
09:09
Российское посольство в Лондоне раскритиковало фильм Би-би-си - 2 о футбольных хулиганах
09:01
В краже госномеров на севере Петербурга изобличили комплектовщика «с историей»
08:53
Смерть пассажира задержала движение электричек Витебского направления
08:45
Полицейские вычислили, кто «заминировал» «Сити Молл» в День всех влюбленных
08:38
Дубль Ачимпонга помог «Андерлехту» победить «Зенит» в Брюсселе
08:37
В Петербурге мигранта убило кирпичами
08:29
«Диссернет» нашел на большинстве страниц приговора Навальному плагиат
08:21
Россия выплатит последний госдолг СССР к лету
08:13
Ученые: К 2100 году Альпы останутся без снега
08:05
Трамп объяснил, что мешает заключить сделку с Россией
01:46
Александр Цыпкин прочитает про секс «фром хиз харт»
01:19
В Александринке покажут конкурс Лондонского фестиваля анимации
01:07
Петербуржцам откроют Новый Восток
00:52
Павленский уехал из России с неоплаченным штрафом
00:38
Суд арестовал фактического главу Samsung по обвинению во взяточничестве
00:17
«Зенит» проигрывает «Андерлехту» после первого тайма 0:2
16/02
Петербуржцы с диабетом в этом году не будут получать «Лантус»
16/02
Выпавшая в Киришах с 14 этажа девочка пришла в себя и даже позавтракала
16/02
Иванович и Эрнани выйдут против «Андерлехта» в стартовом составе
16/02
БК «Зенит» разгромил ЦСКА в Петербурге
16/02
«Йокерит» вышел в плей-офф КХЛ
16/02
Нефть Brent торгуется ниже 56 долларов за баррель
16/02
В лобовом ДТП в Сосновом Бору пострадали полицейские
16/02
СКА забросил шесть шайб «Сочи»
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
17.02.2017 13:13

Мутко - о фильме BBC: Зачем делать из этого страшилку?

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России. Но, по его словам, фильм BBC о российских болельщиках необъективен и похож, скорее, на страшилку.

Слова чиновника 17 февраля приводит ”Спорт-Экспресс” со ссылкой на информагентство ТАСС.

"Надо абсолютно трезво на все это смотреть – идет информационная кампания по дискредитации, – сказал Мутко. – Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране – будь то Англия, Россия – есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России".

"Фанатское движение сегодня – это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку? После фильмы складывается такое ощущение, что россияне впервые в истории видят иностранцев. Но наша страна – одна из самых посещаемых в мире, мы входим в первую десятку, к нам приезжают миллионы туристов; также Россия – одна из самых безопасных стран мира, и создатели фильма это должны прекрасно знать. Но из любой проблемы можно сделать вселенскую. Мы прошли через подготовку Олимпиады в Сочи, и мы все это помним: цель одна – дискредитировать Россию и чемпионат мира, сделать все, чтобы была вторая серия, но это – путь в никуда", – продолжил министр.

Напомним, "Фонтанка" ранее писала о том, что Российское посольство в Лондоне подвергло критике телеканал «Би-би-си – 2» за показанный вечером 16 февраля фильм о футбольных хулиганах из России. Как сообщила пресс-служба дипмиссии в британской столице, лента «Армия хулиганов России» произвела «шокирующее впечатление». По мнению сотрудников посольства, его авторы скомпоновали сюжет и приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мутко - о фильме BBC: Зачем делать из этого страшилку?
Белорусский журналист съел газету, дав неверный хоккейный прогноз
Российское посольство в Лондоне раскритиковало фильм Би-би-си - 2 о футбольных хулиганах
Дубль Ачимпонга помог «Андерлехту» победить «Зенит» в Брюсселе
«Зенит» проигрывает «Андерлехту» после первого тайма 0:2
Иванович и Эрнани выйдут против «Андерлехта» в стартовом составе
БК «Зенит» разгромил ЦСКА в Петербурге
СКА забросил шесть шайб «Сочи»
«Зенит» заселился в Брюсселе в один отель с главой Пентагона и президентом Ирака
"Краснодар" побил клуб Адвокаата
Юбилейное поражение Луческу
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
«Фуркад, ты свинья». Что случилось в Хохфильцене
Чьи мечты сбываются
Лахти ждет россиян без допинга
Будет вам Олимпиада
Иванович и все-все-все
Кто приехал сделать «Зенит» еще сильнее
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как живут в финских тюрьмах опасные преступники

БК «Зенит» разгромил ЦСКА в Петербурге

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Художник - Николай Ге.

Операция "Преемник": Как Петр I потомкам проблем подкинул

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.