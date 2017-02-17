Мутко - о фильме BBC: Зачем делать из этого страшилку?

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России. Но, по его словам, фильм BBC о российских болельщиках необъективен и похож, скорее, на страшилку.

Слова чиновника 17 февраля приводит ”Спорт-Экспресс” со ссылкой на информагентство ТАСС.

"Надо абсолютно трезво на все это смотреть – идет информационная кампания по дискредитации, – сказал Мутко. – Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране – будь то Англия, Россия – есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России".

"Фанатское движение сегодня – это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку? После фильмы складывается такое ощущение, что россияне впервые в истории видят иностранцев. Но наша страна – одна из самых посещаемых в мире, мы входим в первую десятку, к нам приезжают миллионы туристов; также Россия – одна из самых безопасных стран мира, и создатели фильма это должны прекрасно знать. Но из любой проблемы можно сделать вселенскую. Мы прошли через подготовку Олимпиады в Сочи, и мы все это помним: цель одна – дискредитировать Россию и чемпионат мира, сделать все, чтобы была вторая серия, но это – путь в никуда", – продолжил министр.

Напомним, "Фонтанка" ранее писала о том, что Российское посольство в Лондоне подвергло критике телеканал «Би-би-си – 2» за показанный вечером 16 февраля фильм о футбольных хулиганах из России. Как сообщила пресс-служба дипмиссии в британской столице, лента «Армия хулиганов России» произвела «шокирующее впечатление». По мнению сотрудников посольства, его авторы скомпоновали сюжет и приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.