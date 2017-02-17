В строящихся малоэтажных комплексах компании NDG снижается кредитная ставка Сбербанка

Сегодня 17 февраля 2017 года ПАО Сбербанк – Стратегический партнер компании Navis Development Group, объявил о снижении базовой ставки на 1,1 процентный пункт до 10,9% на конференции «Инновации рынка недвижимости» в Сочи.

Ипотечные кредиты по сниженной ставке будут доступны уже 20 февраля 2017г. Таким образом, квартиры во всех жилых комплексах формата «Европейские пригороды» от компании NDG можно будет приобретать на новых условиях.

По словам Главы Сбербанка, в случае приобретения строящегося жилья, минимальная ставка по ипотеке составится 10,9% после снижения с первым взносом 20% от стоимости жилья. Кредитная ставка распространяется на все строящиеся малоэтажные комплексы компании NDG формата «Европейские пригороды»: ЖК «Шотландия», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Щегловская усадьба». Важно отметить, что в ипотечный договор можно включить стоимость финальной отделки, которая будет рассчитываться по ипотечной ставке банка, что гораздо выгоднее ставок по потребительским кредитам. Эксклюзивный брокер проектов – АН «МЕТРЫ».

«Снижение ставки по ипотеке очень позитивно скажется на рынке строящейся недвижимости в целом. Покупатели квартир привыкли к ставкам, которые предлагал Сбербанк по программе государственного субсидирования и после ее отмены многие взяли паузу в ожидании лояльных условий. Поскольку строительная отрасль является одним из драйверов экономики, поддержка банковского сектора в части оптимизации ипотечных условий играет важную роль для поддержания стабильного баланса спроса и предложения», – комментируют инициативу Андрей Вересов, Генеральный директор АН «МЕТРЫ».

Справка о компании Navis Development Group

