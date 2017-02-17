Налоговую заинтересованность Умнова проверит транспортная полиция по СЗФО

Межрайонную налоговую инспекцию Петербурга посетило инкогнито, сначала представившись сотрудником их службы, а затем предъявив удостоверение старшего офицера МВД. Сегодня в Федеральной налоговой службе уверены, что сотрудник проявил странную заинтересованность в отношении одной из налоговых проверок. Его фото с видеозаписи было отправлено в Управление на транспорте МВД по СЗФО, потому что фамилия его Умнов.

По информации «Фонтанки», утром 17 февраля в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу пришло письмо, подписанное начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Санкт-Петербургу, советником государственной гражданской службы 1 класса Веселовым. В нем чиновник доводит до сведения своих коллег в транспортной полиции, что около 17 часов, 13 февраля в здание инспекции №11 «прибыло неустановленное лицо, представившись вахтенному, как сотрудник налоговой службы и бегло предъявило служебное удостоверение». Но после, «прибыв в приемную инспекции, данное лицо представилось начальником отдела организации применения административного законодательства УТ МВД по СЗФО, Умновым Андреем Викторовичем». Причем опять же бегло предъявив служебное удостоверение.

Далее, сообщает начальник налоговой инспекции Веселов, «неустановленное лицо проявило личную заинтересованность к налоговой проверке в отношении одного из налогоплательщиков».

Судя по всему, сотрудники инспекции заподозрили коррупционный мотив в действиях этого человека. Иначе бы в Управление на транспорте МВД не ушел бы документ, заканчивающийся предложением провести проверку и принять соответствующее процессуальное решение на основании совместных приказов силовых структур «О едином учете преступлений». К тому же налоговики тщательно отнеслись к документированию, так как к письму приложен стоп-кадр видеозаписи с поста охраны, на котором видно лицо гостя.

«Фонтанка» же выяснила, что в Управлении на транспорте МВД по СЗФО действительно служил подполковник полиции, Андрей Умнов. Но он был уволен в июня 2016 года с должности начальника отдела исполнения административного законодательства. Также в отношении него в Следственном комитете на транспорте было возбуждено уголовное дело по превышению полномочий. Недавно же уголовное дело было прекращено, а сегодня Умнов пытается восстановиться в органах, подав иск в Невский районный суд о признании его увольнения незаконным. Тем не менее, на сегодняшний день он является штатским человеком, просто забывшим сдать служебное удостоверение.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 17 февраля исполняющий обязанности УТ МВД по СЗФО, начальник Следственного управления, полковник полиции, Елена Мальцева должна распорядиться о начале проверки.