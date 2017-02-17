ЗакС предложил запустить машины с камерами и автоматически штрафовать за парковку на газонах

Ввести фото- и видеофиксацию нарушений в сфере благоустройства предложил комитет по законности Законодательного собрания Петербурга. Это позволит автоматически накладывать штрафы за парковку на газонах, несогласованные вывески и нарушения сроков уборки территории, рассчитывают депутаты.

Поправки в городской закон об административных правонарушениях представили 17 февраля на заседании комитета по законодательству ЗакСа, сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца. Они предусматривают возможность фиксации нарушений благоустройства с помощью фото- и видеосъемки. Сами проступки уже перечислены в законе. Это нарушение правил строительных работ, самовольная установка ограждений для парковок, хранение во дворах разукомплектованных машин.

Представители Смольного и ГУ МВД поддержали инициативу депутатов. Однако пока у города нет доступа к информационным базам полиции о владельцах автомобилей, напомнила представитель МВД. Его предоставят только после изменения закона о персональных данных. Госдума ФС РФ пока рассмотрела поправки к нему во втором чтении.

В центре Петербурга уже курсируют автомобили, фиксирующие "безбилетников" в зоне платной парковки. Их же можно использовать для регистрации и других нарушений, пояснил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Кроме того, оснащение новых автомобилей окупится, полагает он. Собранные штрафы будут идти в муниципальный бюджет.