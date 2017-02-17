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17.02.2017 16:18

Петербург услышал, как звучит Древний Китай

Звуками древних китайских народных инструментов наполнилась 16 февраля лютеранская церковь Яани Кирик в Петербурге. Гонконгский оркестр дал единственный концерт в Северной столице перед тем, как отправиться на Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
Петербург услышал, как звучит Древний Китай

Гонконгский оркестр вписан в Книгу рекордов Гиннесса за свои масштабные выступления. Так, в 2001 году около тысячи музыкантов этого коллектива сыграли на эрху (китайский аналог скрипки) «Музыку тысячи струн». В 2003-м оркестр провёл открытие Гонконгского фестиваля, когда одновременно три тысячи граждан исполнили пьесу для барабана «Земля должна вращаться». Двумя годами позже был установлен ещё один рекорд: одновременно 500 музыкантов сыграли на дицзи – китайской бамбуковой флейте.

Видео: Алексей Кондратьев/"Фонтанка.ру"

В настоящее время в оркестре играют 85 музыкантов, но масштабы петербургской кирхи позволили появиться на сцене примерно лишь половине коллектива, что придало выступлению камерности. В программу вошли старинные произведения и современные аранжировки, в том числе в исполнении дуэтов, квинтетов и сикстетов. Акустические особенности церкви позволили китайцам поэкспериментировать: во время импровизации часть музыкантов играла с балкона.

С особым восторгом публика приняла финальную фантазию-сюиту «Шёлковый путь», где солировал гуаньцзы (духовой язычковый инструмент, род гобоя).

Удостоенный многочисленных наград и званий, Гонконгский оркестр использует как традиционные, так и усовершенствованные народные инструменты (смычковые струнные, щипковые струнные, духовые и ударные), многие из которых дошли до наших дней ещё из эпохи до нашей эры. Так, петербуржцы услышали шэн – так называемый губной орган, первые упоминания о котором были обнаружены на черепаховых панцирях XIV – XI вв. до н.э. Мелодии излюбленного щипкового инструмента древних китайских мыслителей (IV до н.э.) – чжэн – представила ведущая солистка чжэн Луо Цзын, выступавшая с сольными концертами в десятках стран, в то числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

 


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