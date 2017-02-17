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17.02.2017 12:35

На прилавки Петербурга не попали тонны лжеиспанской рыбы

В морской порт Петербурга прибыли 80 тонн свежемороженой нототении из Китая, которую пытались выдать за европейскую. Груз вернут отправителю.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, инспекторы выявили сразу несколько нарушений. В стенках упаковки оказались щели, через которые к рыбе могли попасть ядохимикаты. На маркировочных этикетках отсутствует информация об условиях хранения рыбы, а надписи на коробках сделаны на испанском языке, однако ветеринарные сертификаты указывают, что рыба из Китая. При этом в информационной системе ветеринарной службы Китая вообще отсутствует подтверждение факта выдачи такого ветеринарного сертификата. Все говорит о том, что груз переупаковывали и делали перемаркировку.

«Сотрудниками Управления оформлены документы на возврат груза», – добавили в ведомстве.


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